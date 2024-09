Gemeente mag grillroom aan Peperstraat sluiten, nieuwe eigenaar vangt bot bij rechtbank

Foto via Google Maps - Streetview

De gemeente Groningen mag Grillroom Caïro aan de Peperstraat sluiten, oordeelt de rechtbank in Groningen. De voorzieningenrechter vindt dat de nieuwe eigenaar had kunnen weten dat de zaak geen exploitatievergunning had bij de overdracht en dat hij had kunnen weten dat de gemeente daarop zou handhaven.

De oud-eigenaar was betrokken was bij een drugsdelict en valsheid in geschrifte. Daarom werd tegen hem een Bibob-onderzoek ingesteld. Dat advies was negatief. De oud-eigenaar deed zijn zaak daarom over aan een nieuwe exploitant, zijn neef. Hij vroeg na de overname een exploitatievergunning aan.

Deze vergunning werd geweigerd door de gemeente op basis van het Bibob-advies. De nieuwe eigenaar vindt dat de gemeente daarbij niet had mogen kijken naar dit advies, omdat hij zelf geen strafblad heeft en zijn neef (de oud-eigenaar) de zaak niet meer runt. De nieuwe baas van de grillroom vroeg daarom een voorlopige voorziening aan tegen de gedwongen sluiting, in afwachting van een nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning.

Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. “Dat er, ook na de overname, handhavend zou worden opgetreden tegen Caïro lag in de lijn der verwachtingen”, stelt de rechtbank. De rechter twijfelt, net als de gemeente, of de oud-eigenaar door de nieuwe constructie niet meer betrokken is bij de grillroom: “Tussen de vorige eigenaar en de eigenaar bestaat niet alleen een familiaire, maar ook een financiële relatie. Dat deze financiële relatie inmiddels zou zijn beëindigd maakt nog niet dat verweerder aan die financiële relatie geen waarde mocht hechten.”