Gemeente kan niet structureel garant staan voor LVV-opvang nu geldkraan uit Den Haag wordt dichtgedraaid

De gemeente is druk in gesprek met alle betrokken partijen rond de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) aan de Osloweg nu het kabinet de geldkraan voor de opvang voor opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers dichtdraait. Maar de toekomst is allerminst zeker, want er zit simpelweg te weinig in de gemeentekas om de opvang op eigen houtje overeind te houden zoals die nu bestaat.

Dat laat het gemeentebestuur woensdagmiddag weten, in een antwoord op schriftelijke vragen uit de raad.

‘Deel van de mensen belandt op straat bij ‘harde’ beëindiging’

De bijdrage van het Rijk aan de financiering van de LVV (voorheen bekend als de ‘bed-bad-brood’ opvang) wordt per 1 januari beëindigd. Daarmee komt twee derde van het voor de LVV beschikbare budget te vervallen, zo’n 5,1 miljoen als bijdrage van het Rijk. De gemeente betaalde de rest van de kosten, zo’n 2,7 miljoen euro, met geld uit het gemeentefonds. Ook over dit bedrag is nu onzekerheid, maar mogelijk valt ook dit laatste deel van de bekostiging van de opvang weg.

Dat heeft grote consequenties, aldus het college: “Een deel van de mensen kan mogelijk onderdak vinden in het eigen netwerk. Maar bij een ‘harde’ beëindiging van de LVV zou in elk geval een deel van de mensen die nu nog in de LVV verblijven, zonder voorzieningen op straat belanden.”

Geen garanties, want geen geld

De ChristenUnie, de PvdA en GroenLinks in de raad wilden weten of de gemeente zelf zou kunnen betalen om de opvang aan de Osloweg, in haar huidige vorm, in touw te houden tot begin 2026. Maar het antwoord is duidelijk: “Nee, een dergelijke toezeggen kunnen wij niet doen. Gezien het financiële perspectief van de gemeente, waarbij we als gevolg van de Rijkskorting op het gemeentefonds geen structurele ruimte hebben, kunnen wij geen structurele garanties geven.”

De opvang zou volgend jaar mogelijk nog in een ‘beperkte vorm’ bekostigd kunnen worden met geld voor afbouw van de LVV. Wethouder Molema liet in juni al weten te kijken een uitbreiding van doelgroepen in de opvang, waardoor ook EU-migranten zonder recht op voorzieningen, een maatschappelijke opvang, ongedocumenteerden en andere doelgroepen een plek krijgen in de opvang van Inlia, één van de opties is om tot een oplossing te komen. De gemeente huurt het pand aan de Osloweg nog tot 2027. Zo kan de gemeente ook geld gebruiken uit andere beschikbare potjes, zodat de greep uit eigen reserves zo klein mogelijk blijft.

Lobby

Verder rest de gemeente niks anders dan lobbyen. “Deze lobby richt zich zowel op Tweede Kamerleden als de bestuurlijke lijn”, besluit het gemeentebestuur. We brengen ook, via verschillende kanalen, onze opvatting onder de aandacht dat voorkomen moet worden dat mensen zonder voorzieningen op straat belanden. Daarin trekken wij samen op met andere gemeenten.”