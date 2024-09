Gemeente gaat onderzoek doen naar verkoop studentenhuizen: “Geluiden zijn verschillend”

De gemeente Groningen gaat samen met het steunpunt Huren onderzoek doen naar de verkoop van studentenwoningen. Dat heeft wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag bekendgemaakt.

De fractie van Student & Stad had vragen gesteld over de kwestie. Fractievoorzitter Daan Swets: “In het NRC verscheen vorige week een artikel over het toenemend aantal particuliere verhuurders dat haar studentenwoningen in de verkoop zet. In het bewuste artikel wordt Groningen expliciet genoemd als één van de steden waar een forse toename wordt gezien. De toename is te verklaren naar aanleiding van de invoering van de Wet Betaalbare Huur van 1 juli.”

Daan Swets (Student & Stad): “We maken ons zorgen over negatieve neveneffecten”

Deze wet moet er voor zorgen dat huren weer betaalbaar wordt en huurders een prijs betalen die past bij de kwaliteit van een woning. Swets: “Mijn fractie is blij met de invoering van deze wet en de hieruit voortvloeiende winstmaximalisatie voor verhuurders. Maar wij maken ons ook zorgen om eventuele negatieve neveneffecten van deze wet.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “Verhuur speelt belangrijke rol op de markt”

Wethouder Van Niejenhuis laat weten dat particuliere verhuurders nodig zijn in de gemeente. “De woningen die op deze manier worden aangeboden zijn bedoeld voor hen die niet kunnen of willen kopen. Verhuur speelt belangrijke rol op de markt. Dat hoeft niet alleen sociale huur te zijn. Het is geen enkel probleem als het ook particuliere verhuur is. Het gaat over de mix en de aantallen. Wat we nu zien is dat een aantal particuliere verhuurders woningen verkopen. Voor de zomer heb ik een gesprek gehad met een club waarin particuliere vastgoedeigenaren zich verenigd hebben. Een aantal geeft aan, ik ga verkopen want het rendement gaat vanwege de nieuwe wet naar beneden. Andere zeggen, het rendement gaat naar beneden, maar het boeit me niet want het is ook mijn pensioen. De geluiden zijn heel verschillend.”

“We willen onderzoek gaan doen”

Van Niejenhuis vertelt verder: “We hebben nu nog niet een duidelijk beeld van dat er veel panden worden verkocht. Maar we willen dit wel gaan onderzoeken. Dat zullen we ook gaan doen, waarbij we dit op willen gaan pakken samen met steunpunt Huren. Als blijkt dat veel particuliere beleggers hun pand verkopen dan is het interessant om te weten waar deze woningen naar toe gaan. Wordt het vastgoed aan een starter verkocht of aan een andere particuliere belegger die het wel weer gaat verhuren? Daar moeten we een beeld bij proberen te krijgen. Afhankelijk wat er uit dit onderzoek komt, kunnen wij nadenken over vervolgstappen.”