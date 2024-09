‘Geen voorkeursbehandeling Vindicat bij reservering fietsenstalling’

Het reserveren van stallingsplekken in de fietsenstalling Grote Markt voor leden van studentenvereniging Vindicat had niets te maken met een voorkeursbehandeling. Dat stelt de gemeente.

De raadsfracties van de SP en Stadspartij 100% voor Groningen vonden het vreemd dat in augustus de helft van de fietsenstalling vijf dagen lang gesloten was voor ‘gewone’ mensen. De gemeente stelt dat ze dit met Vindicat had afgesproken om nieuwe studenten meteen aan het begin van het studiejaar te informeren over de stalling. Dat vergroot de kans dat ze die stalling blijven gebruiken en hun fiets minder vaak in de openbare ruimte stallen.

De beide fracties vroegen zich af waarom er tijdens die week geen milder beleid werd gevoerd rond het verwijderen van verkeerd gestalde fietsen op straat. De gemeente vond dat niet nodig. Op de meeste dagen waren er in de stalling meer plekken vrij dan het aantal dat voor Vindicat was gereserveerd. De gemeente belooft, in de toekomst te proberen om studenten op andere manieren te informeren.