OM vervolgt energie-adviseur niet voor foute energielabels woningen in Stad

Na ruim anderhalf jaar hebben de politie en het openbaar ministerie het onderzoek afgerond naar vermoedens van fraude met energielabels in Groningen. Het had één verdachte in beeld, maar deze persoon wordt niet strafrechtelijk vervolgd.

Anderhalf jaar onderzoek

Het OM en de politie begonnen in januari vorig jaar al een voorbereidend onderzoek naar een grote hoeveelheid niet-kloppende energielabels van huurwoningen in Groningen. Het OM vond toen dat een strafrechtelijk onderzoek gerechtvaardigd was.

In dezelfde periode kwam steeds meer nieuws naar buiten over onjuistheden bij de verstrekking van energielabels van Groningse huurwoningen. Voor zo’n zevenhonderd woningen in Groningen werden veel te gunstige energielabels afgegeven. Zo kreeg een aantal woningen energielabel A, terwijl deze woningen eigenlijk labels in de categorie E, F of G hadden moeten krijgen.

‘Niet vervolgd voor slordigheid’

Een groot deel van deze verkeerde labels werd afgegeven door dezelfde inspecteur, in opdracht van meerdere van vastgoedpartijen en verhuurders. Volgens het OM ontstond daardoor een verdenking van valsheid in geschrift.

Hoewel het Openbaar Ministerie concludeert uit het dossier dat de labels inderdaad niet juist zijn en dat de labels zijn afgegeven op basis van onjuiste informatie, blijkt hieruit geen misdrijf. “Het kan niet gezegd worden dat de betreffende energie-adviseur valse energielabels had opgesteld met het oogmerk om die als echt en onvervalst te (laten) gebruiken”, aldus het OM. “Volgens het OM is er in dit geval sprake van een duidelijke slordigheid, maar niet elke slordigheid betekent dat iemand daarvoor moet worden vervolgd.”