Geen treinen naar Leeuwarden door stroomstoring

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Door een stroomstoring is er zaterdagavond geen treinverkeer mogelijk richting Leeuwarden. Reizigers moeten rekening houden met vertraging.

De problemen begonnen in het begin van de avond. In een elektriciteitskast in Buitenpost is sprake van een storing. Spoorbeheerder ProRail is bezig om de problemen op te lossen. Door het euvel kunnen er geen treinen rijden tussen Zuidhorn en Hurdegaryp. Tussen Groningen en Zuidhorn en tussen Hurdegaryp en Leeuwarden rijden wel treinen. Vervoersbedrijf Arriva laat weten bussen in te zetten.

ProRail verwacht dat de problemen tot zaterdagavond 22.00 uur gaan duren.