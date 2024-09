Geen of halve Lelylijn is voor wethouder onbestaanbaar: “Wij gaan voor het hele verhaal”

Foto: Styyx - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=142204259

De Lelylijn moet in zijn geheel worden aangelegd. Dat is waar wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer voor strijdt. De wethouder reageert daarmee op het nieuws van afgelopen week dat de spoorlijn duurder uit valt dan verwacht.

Broeksma vindt het belangrijk om het financiële onderdeel in een perspectief te plaatsen: “We weten niet hoe duur de Lelylijn gaat worden omdat er simpelweg nog nooit onderzoek naar is gedaan. Door de vorige regering is er een startbedrag van 3 miljard euro gereserveerd. Tijdens Prinsjesdag is dit bedrag, door inflatiecorrectie, verhoogd naar 3,4 miljard. Maar deze reservering is nooit gebaseerd geweest op een raming. Voor iedereen was duidelijk dat de nieuwe spoorlijn niet voor een bedrag van 3 miljard euro gerealiseerd zou gaan worden.”

Lelylijn

De Lelylijn is een ambitieus plan voor een nieuwe, snelle spoorverbinding tussen Groningen en Lelystad. Deze spoorlijn zou een enorme verbetering betekenen voor de bereikbaarheid van Noord-Nederland. Door het aanleggen van deze nieuwe lijn wordt de reistijd tussen de Randstad en het Noorden aanzienlijk verkort. Dit komt omdat de huidige spoorverbinding via Zwolle vaak overbelast is en de treinen daardoor vertraging oplopen. De Lelylijn zou een alternatieve route bieden, waardoor treinen sneller en betrouwbaarder kunnen rijden.

“Starten van een MIRT-verkenning”

De wethouder noemt de kosten een uitdaging voor de regering: “Tegelijkertijd ligt er een belofte want de Lelylijn is opgenomen in het regeerakkoord. Er staat letterlijk dat de Lelylijn in Groningen gaat beginnen. Het onderzoek is nu afgerond waarbij we de resultaten op 6 november met staatssecretaris en minister van Infrastructuur en Waterstaat gaan bespreken. Dat zou het moment moeten zijn om een MIRT-verkenning te starten. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Door deze verkenning wordt duidelijk en helder wat de precieze kosten zullen zijn.”

“Alle kosten die nu genoemd worden zijn een slag in de lucht”

Op voorhand is duidelijk dat het om een project gaat met de nodige uitdagingen: “Voor welk tracé kies je? Moet de trein van Groningen via Drachten en Heerenveen naar Lelystad rijden, of kies je voor een andere route? Kies je voor de genoemde optie dan liggen er uitdagingen bij Heerenveen. Maar ook in Groningen. Via welke route moet de trein naar het Hoofdstation rijden? Alle kosten die nu genoemd worden zijn een slag in de lucht. Het is een schatting die nadere bestudering vereist. Daarom is een MIRT-verkenning essentieel.”

“Essentieel voor de ontwikkeling van Noord-Nederland”

In de gemeenteraad wordt binnenkort gesproken over de spoorlijn waarbij de wethouder wil horen wat de wensen en bedenkingen zijn. Broeksma: “Er wordt al decennialang over de Lelylijn gesproken. Onderzoeken wijzen uit dat voor zowel Nederland als onze regio de lijn van het allergrootste belang is. Dat er gekozen wordt om uiteindelijk geen Lelylijn aan te leggen is voor ons onbestaanbaar. De nieuwe spoorlijn zorgt voor een betere verbinding die essentieel is voor de ontwikkeling van Noord-Nederland. Het zal een impuls zijn voor de leefbaarheid, de woningbouw, de brede welvaart en de werkgelegenheid. Daar doen we het voor.”

“Verbinding naar Amsterdam en richting Scandinavië zijn essentiële onderdelen in dit plan”

Broeksma gaat daarbij ook voor het hele pakket: “Alleen een spoorlijn aanleggen naar Drachten of Heerenveen is geen optie want dan mis je de verbinding met de Randstad. Dan heb je ook niet de verbinding van Amsterdam, Groningen naar Hamburg richting Scandinavië. Dat zijn allemaal essentiële onderdelen. Wij gaan voor het hele verhaal.”