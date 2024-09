Geef de Groningse natuur een stem: “Pure noodzaak in een tijd waarin biodiversiteit onder grote druk staat”

Foto: Sandervdwerf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20905806

Verschillende politieke fracties in de gemeenteraad komen met een voorstel waarin zij de Groningse natuur een stem willen geven. Volgens de partijen is het voorstel pure noodzaak.

“Onze natuurgebieden staan onder grote druk”, vertelt raadslid Andrea Poelstra van D66. “Juist nu het nieuwe kabinet een streep heeft gezet door het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Deze was bedoeld om onze natuur beter te beschermen, juist nu dat zo nodig is. Daarom willen we de natuur zelf laten spreken door haar een stem en een stoel aan tafel te geven.”

Initiatiefvoorstel

Het gaat om een initiatiefvoorstel dat naast D66 door de fracties van GroenLinks en Partij voor de Dieren ontworpen is. Een initiatiefvoorstel is één van de middelen die raadsleden in hun gereedschapskist hebben zitten. Hiermee kunnen zij een eigen plan of voorstel voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders en de andere raadsleden. Het voorstel wordt gesteund door de fracties van Partij voor het Noorden en Student & Stad.

Inwoners, experts en onderwijs mee laten denken

In het voorstel wordt het college gevraagd om onderzoek te doen op welke manier een Gronings natuurgebied een stem kan worden gegeven. De bedoeling hiervan is dat met het geven van een stem, dat een voogd altijd vanaf het begin betrokken is bij ontwikkelingen zodat de belangen van het gebied behartigt worden en daarmee het voortbestaan gewaarborgd is. Ook vragen de fracties om inwoners, experts en het onderwijs mee te laten denken welk gebied geschikt zou zijn om een stem te geven en op welke manier de gemeente dit het beste kan doen.

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Door het een stem te geven kunnen we de natuur beter beschermen”

Bart Hekkema van de Partij voor de Dieren: “Het geven van een stem aan de natuur is geen luxe maar pure noodzaak. We leven in een tijd waarin biodiversiteit en klimaat onder grote druk staan. Door haar een officiële stem te geven, kunnen we de natuur beter beschermen en zorgen we ervoor dat haar belangen zwaarder worden meegewogen in beslissingen die ons allemaal aangaan.” Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks: “Zo zetten we ons in om de natuur waar mogelijk te herstellen en verder te versterken. Uiteindelijk gaat het niet om de juridische constructie, maar om een goede leefomgeving te creëren, niet alleen voor mensen maar voor alles wat leeft, nu en in de toekomst.”

Spanje

Het idee is niet nieuw. In ons land spelen er verschillende vergelijkbare initiatieven om het geluid van de natuur te betrekken bij besluitvorming. Elders in de wereld heeft dit al succes gebracht. Zo heeft bijvoorbeeld Mar Menor, een lagune in het zuidoosten van de regio van Murcia in Spanje, rechten gekregen. Er spoelden hier veel dode vissen aan vanwege verontreiniging. Na het geven van rechten aan het meer wordt het ecosysteem nu weer goed beschermd. Ook in Nieuw-Zeeland zijn er op dit vlak positieve ontwikkelingen.