Gaswinning verboden? Bewoners Thesinge openen nieuwe ‘gaslocatie’: ‘Blijkt eenvoudiger om gasput te openen’

Foto: Yvonne Broekhuizen

Vanaf dinsdag (1 oktober) is het per wet verboden om gas te winnen uit het grote Groningerveld. Thesinge trekt zich daar nog niets van aan: bewoners openen komende zaterdag symbolisch een nieuwe gaslocatie bij hun dorp.

De bewoners proberen nu al vier jaar om van de NAM-locatie Ten Boer 1 een groene herdenkingsplek over de gevolgen van 65 jaar gaswinning te maken. Toukomst heeft één miljoen euro toegezegd voor het vergroenen van deze en andere gaslocaties in de provincie, maar dit doel lijkt nog ver weg.

De bewoners vinden het daarom tijd voor actie, zeker omdat komende zaterdag de dag zou zijn van het herdenkingsmoment rond het stopzetten van de gaswinning. Dit moment is uitgesteld tot komend voorjaar, omdat de vergunningen ervoor niet op tijd binnen water.

“Symbolisch of niet, evenals de aanpak van de gevolgen van de gaswinning bleken ook die ambities te groot en is de dag uitgesteld”, aldus Ernst Lofvers, lid de werkgroep uit het dorp die de gaswinningslocatie wil gaan vergroenen. “Het blijkt eenvoudiger om een ontsierende gasput te openen waarmee miljarden worden verdiend, dan een put te sluiten en die naar wens van de Groningers om te vormen tot een groene herdenkingsplek waar lief, leed, historie en toekomst samenkomen.”

De werkgroep nam daarom kunstenaar Arjen Boerstra in de arm te nemen voor het ontwerp van een symbolische nieuwe gaswinningslocatie, vervolgt Lofvers: “Eén symbolische, waar we zonder regels en belangen het gesprek kunnen openen en waarmee we een boodschap afgeven richting politiek en bestuur. ‘Vanuit hier’ willen we eindelijk écht beginnen met de beloofde vergroening van de gaslocaties, vóórdat ze allemaal onder het maaiveld zijn verdwenen en vergeten.”

Volgens de werkgroep blijkt het herstel van dit stukje Groningen lastiger dan gedacht, besluit Lofvers: “Het is er nog net zo desolaat als toen. Geregeld maken we ons zorgen of bestuurders en politici zich daadwerkelijk hard willen maken voor ons plan. Er wordt nu alweer gesproken over een nieuw programma: ‘Nij Begun’, met burgerparticipatie en al. Dat is prachtig, maar we hopen ook dat de al gehonoreerde burgerinitiatieven van Toukomst alsnog tot een goed resultaat komen.”

De nieuwe ‘gasput’ wordt op 5 oktober om 14.00 uur feestelijk geopend tegenover de gas- en -monitoringslocatie Ten Boer 1 aan de Lageweg in Thesinge. De ‘gasput’blijft vier weken operationeel. Iedereen is van harte welkom om de opening bij te wonen. Op zaterdagen (tussen 14.00 en 16.00 uur) is de werkgroep aanwezig om ideeën op te halen over de toekomst van de te sluiten locaties. Op 26 oktober wordt de symbolische put weer ontmanteld.