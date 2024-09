Fractievoorzitter Stadspartij nam ontslag vanwege psychose, conflict over financiën met partij

Amrut Sijbolts - Foto via Gemeente Groningen

Amrut Sijbolts is opgestapt uit de gemeenteraad omdat hij kampt met een psychose. Dat laat Sijbolts vrijdagochtend weten in een verklaring via een woordvoerder. Het conflict, waardoor de Stadspartij 100% voor Groningen, begin vorige week brak met haar fractievoorzitter, heeft volgens Sijbolts een financiële grondslag en is een gevolg van zijn ziekte.

Mentale problemen monden uit in psychose

Sijbolts kampt, zo laat Reinder van der Molen namens de ex-fractievoorzitter weten, al drie jaar met mentale problemen. “Hij heeft zich in het raadswerk nog staande kunnen houden, maar heeft sindsdien in zijn labiele conditie niet meer goed met de fractie gecommuniceerd en de financiële administratie niet goed op orde gehouden.”

Privébetalingen gedaan uit de partijkas

Van der Molen vervolgt dat de mentale staat van Sijbolts gedurende de afgelopen jaren steeds verder achteruitging. Dit had invloed op de manier waarop Sijbolts de fractiegelden afhandelde.

“Amrut deed kleine privé-uitgaven met de bankpas van de stichting Stadspartij Fractie Groningen, en deze bedragen zijn niet altijd gerestitueerd. In totaal gaat het om ongeveer 650 euro. Amrut heeft echter wel altijd de jaarlijkse verantwoording van de fractiegelden bij de gemeente ingediend, die steeds is goedgekeurd en openbaar gemaakt. De fractiegelden zijn steeds op een vergelijkbaar niveau gebleven als die van andere fracties. Het voortbestaan van de stichting Stadspartij Fractie Groningen is dan ook nooit in gevaar geweest.”

In juni heeft Sijbolts, volgens Van der Molen, aangegeven bij de Stadspartij dat hij fouten had gemaakt met de financiële administratie en de fractiegelden. Daarna ging het steeds slechter met Sijbolts en raakte hij in een psychose, waarna hij direct in behandeling ging.

“Amrut was toen, en is ook nu, niet in staat om goed te communiceren en te handelen,” stelt Van der Molen. “Ondanks zijn psychische toestand, die helaas steeds verder is verslechterd, heeft hij toch geprobeerd in het belang van de partij te handelen door zijn raadszetel terug te geven aan de partij.”

Bankpas doorgeknipt: ‘Nooit de bedoeling de partij te benadelen’

Sijbolts zou, in zijn psychotische toestand, op enig moment voor het reces de bankpas van de rekening van de Stadspartij hebben doorgeknipt. Hierdoor kon de partij niet meer bij haar eigen bankrekening.

Van der Molen stelt dat hij zelf, namens Sijbolts, met de Stadspartij heeft gesproken en aanbood de administratie door te spitten. De fractie van de Stadspartij wilde dat echter niet, aldus Van der Molen. “Het is nooit Amruts bedoeling geweest om zichzelf financieel te bevoordelen of de partij te benadelen,” besluit Van der Molen namens Sijbolts.

Stadspartij reageert vrijdagmiddag

Begin vorige week maakte de Stadspartij 100% voor Groningen bekend alle samenwerking en contact met Sijbolts te verbreken. Een reden daarvoor werd destijds niet gegeven. Kort daarna werd bekend dat Sijbolts ontslag had genomen uit de gemeenteraad. Hij had veertien jaar een raadszetel en was daarmee de nestor van de gemeenteraad. Sijbolts was al sinds eind juni niet meer in de gemeenteraad aanwezig.

De Stadspartij geeft vrijdagmiddag een persconferentie over de ontstane situatie. De fractie wilde tot nu toe niet inhoudelijk ingaan op de kwestie.