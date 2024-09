Fractievoorzitter SP Jimmy Dijk gaat in gesprek met jeugd Groningen

Jimmy Dijk (SP)

Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, is deze vrijdag te gast in The Dogs Bullocks aan de Oude Boteringestraat, om te praten met de Groningse jeugd.

Vanaf 19:30 uur staan de deuren open voor iedereen onder de 28 jaar, om in gesprek te gaan met de Groninger politicus. Volgens Dijk krijgt de jeugd geen toekomst, maar moeten ze die claimen. Omdat te kunnen doen voor de jeugd in Groningen wil hij luisteren naar hun vragen en ideeën.

Jimmy Dijk: ‘Ik roep iedereen op die zich frustreert over de huidig politiek en die ideeën heeft over hoe het beter kan, om zich met de politiek en met de SP te bemoeien. Laten we daar samen over in gesprek gaan. En waar kan dat beter dan gezellig in de kroeg?’ De avond maakt deel uit van verschillende landelijke bijeenkomsten van de SP.

Volgens Dijk zijn het de jongeren die voorop lopen in de strijd voor een betere wereld. ‘De steeds hogere kosten, de wooncrisis en het verpesten van het klimaat door de fossiele industrie raakt jongeren hard. Door de kletsende klasse worden hun problemen weggewuifd in plaats van aangepakt. Het is tijd om daar verandering in te brengen’.