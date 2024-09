Fracties niet eensgezind over dagelijks laten wapperen van regenboogvlag op gemeentelijke gebouwen

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het dagelijks laten wapperen van een regenboogvlag op gemeentelijke gebouwen met een publieksfunctie, in gemeentelijke brieven ‘beste inwoner’ gebruiken en genderneutrale toiletten toevoegen aan gemeentelijke sportaccommodaties. Het zijn de voorstellen uit een initiatiefvoorstel waar binnen de gemeenteraad niet eensgezind over wordt gedacht.

Het afgelopen jaar is er door de fracties van Student & Stad, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en PvdA hard gewerkt aan het voorstel. Het gaat ook om een voorstel dat vanuit de samenleving is opgesteld. Vorig jaar herfst heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden op het Suikerterrein waarbij geïnteresseerden en belanghebbenden hun ideeën konden delen. Daar zijn de politici mee aan de slag gegaan. Jim Lo-A-Njoe van D66: “Dat heeft een heel evenwichtig voorstel opgeleverd.”

Lennard van Mil (De Roze Leeuw): “Regenboogvlaggen maken mij ongemakkelijk”

Toch is niet iedereen blij met de ideeën. Lennard van Mil is penningmeester bij De Roze Leeuw. Een stichting die eerder dit jaar actief werd met een afdeling in Groningen. “Als ik het voorstel lees dan ga ik uit van de goede intenties. Maar ik vrees dat met dit document niet alle groepen zich gehoord zullen voelen. Waar ik mij zorgen over maak is het initiatief dat meer zichtbaarheid bij zou dragen aan meer acceptatie. Regenboogbankjes, regenboogzebrapaden, -vlaggen, voor mij als homoseksueel hoeft het niet. Het maakt mij ongemakkelijk. Ik ben zoveel meer dan een homoseksueel. Ik ben klaar met symboolpolitiek. Dat horen wij ook bij onze achterban. Dat mensen niet uit de kast komen vanwege de duidelijke stempels die gedrukt worden. Wij zijn mensen, we zijn gelijkwaardig, en we hoeven daarom geen speciale behandeling.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Wij horen dat er juist wel behoefte is”

Lo-A-Njoe: “Bij de Amerikaanse defensie was het beleid jarenlang Don’t ask, don’t tell (DADT). Wat wij horen is dat andere mensen juist wel behoefte hebben aan zichtbaarheid.” Van Mil: “Mogelijk ja. Maar ik ken ze niet. Daarmee ontken ik het niet, maar het is zo dat er een groep is voor wie dit niet hoeft.” Justine Jones van GroenLinks: “U voelt zich niet gehoord. Toch heeft dit voorstel een langere aanloop gehad waarbij we met veel mensen in gesprek zijn geweest.” Van Mil: “Mensen die dit niet willen, die zullen niet op zulke bijeenkomsten afkomen. Je zult ze niet horen.”

Fokke Veenstra (VVD): “Permanent vlaggen is niet noodzakelijk”

Het voorstel leidt in de raad tot een levendige discussie. Fokke Veenstra van de VVD: “In de basis is dit geen gek plan. Als fractie dragen wij de regenbooggemeenschap ook een warm hart toe. Het permanent uithangen van een regenboogvlag zien wij echter niet zitten. Permanent vlaggen is niet noodzakelijk. Ook de communicatie van de gemeente hoeft niet aangepast te worden. Daarmee wordt het doel voorbij gestreefd. Een groep mensen wil gewoon ‘meneer of mevrouw’ genoemd worden. Het is goed Nederlands en een al erg lang gebruikte constructie.” Daar reageert Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren op: “Maar ‘beste inwoner’ is toch ook goed Nederlands?” Veenstra: “Het is niet noodzakelijk. ‘Meneer of mevrouw’ werkt prima.”

“Oplossing is meer blauw op straat”

Wel verduidelijkt Veenstra zijn standpunt: “Mijn fractie wil niet overkomen dat we het niet willen steunen. We zijn een partij voor iedereen. Maar wij hechten veel meer waarde aan een dag als Roze Zaterdag. Daarmee dragen we uit dat iedereen zichzelf kan zijn. Dit initiatiefvoorstel lost ook niet de problemen, zoals geweld en agressie tegen LHBTIQ+ en het vernielen van regenboogbankjes op. Oplossingen als meer blauw op straat en meer cameratoezicht, daar kun je echt iets mee betekenen.”

Kelly Blauw (PVV): “De olifant in deze kamer is de inbreng van andere culturen”

De fractie van de PVV is het daar mee eens. Kelly Blauw: “Een persoon is niet zijn of haar seksuele identiteit. Iedereen is gelijk. Door dit te gaan doen dwingen we mensen in hokjes plaats te gaan nemen. Het zorgt niet voor meer acceptatie. De olifant in deze kamer is de inbreng van andere culturen die er voor zorgt dat we het hier vandaag over moeten hebben. Mijn fractie durft dat te benoemen.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Ik denk wel twee keer na of ik de hand van mijn vriend vast wil houden”

Pechler is het daar niet mee eens: “Ik ga langs scholen en de voorlichtingen die ik daar geef bewijzen dat er nog veel werk aan de winkel is. Er is veel desinformatie. Juist die desinformatie mondt steeds vaker uit in haat en geweld. Ik merk dat zelf op mijn eigen online-kanalen en op straat. Tegenwoordig denk ik wel twee keer na of ik de hand van mijn vriend vast wil houden als we door de stad lopen. Mensen moeten zichzelf kunnen zijn. Als gemeenteraad hebben we een rol om acceptatie en zichtbaarheid te bevorderen.” Blauw: “Hoe komt het dat de acceptatie minder wordt?” Pechler: “De haatreacties die ik krijg komen uit extreemrechtse hoek.” Blauw: “Rapporten geven aan dat de problematiek uit Marokkaanse hoek komt. Dat is de olifant en daar hoor ik u niet over.” Pechler: “De grootste haat komt van de blanke Nederlanders.”

Genderneutrale kleedkamers

Bij het CDA heerst er onduidelijkheid over de sportaccommodaties. In het voorstel wordt gesproken over het toevoegen van genderneutrale faciliteiten zoals kleedkamers en toiletten. Etkin Armut: “Verenigingen hebben amper geld voor kleedkamers, laat staan voor de gewenste verduurzaming van de faciliteiten. Maar hoe moet ik dit precies zien? En hoe moet het betaald worden?” Pechler: “Het gaat er om met wie je een kleedkamer deelt. Stel dat je non-binair bent. Afhankelijk van waar je staat in je transitie kun je in beide kleedkamers niet welkom zijn. Maar ze moeten zich wel veilig kunnen omkleden. Daar moet aandacht voor zijn, zonder dat dit direct betekent dat er faciliteiten hoeven te komen of dat het ten koste gaat van iets.”

Alexandra Metz (ChristenUnie): “Elk mens wordt geliefd door God”

Alexandra Metz van de ChristenUnie: “In Groningen moet je voor de volle honderd procent jezelf kunnen zijn. Elk mens wordt geliefd door God. Daar staat mijn fractie voor. Het creëren van gender inclusieve toiletten bij nieuwe sportfaciliteiten zien wij als een mooie toevoeging. Bij bestaande gebouwen moet het niet ten koste gaan van de ruimte en de capaciteit.”

“Doe je x dan kun je y niet doen”

Het gaat ook over de kosten. Het voorstel dat door de partijen is opgesteld bevat ook een financieel overzicht wat voorstellen moeten gaan kosten. Het College bestrijdt sommige getallen. Zo zou het uithangen van een vlag nauwelijks geld kosten, maar zegt de wethouder dat dit 12.500 euro per jaar kost. Op andere thema’s zou het alleen ambtelijke capaciteit kosten. Metz: “Er staat dat het geen extra middelen kost. Maar dat is niet zo. Het kost menskracht. Doe je x dan kun je y niet doen.”

Jim Lo-A-Njoe: “Als in Drenthe de regenboogvlag kan wapperen, dan kan het hier toch ook?”

Lo-A-Njoe: “Het is niet de bedoeling dat dit voorstel gaat leiden tot grote kosten. Eventuele kosten kunnen gedekt worden uit de diversiteitsbegroting. Er wordt hier vanavond gesteld dat meer zichtbaarheid en meer communicatie leidt tot meer verdeeldheid. We horen hier verhalen van een collega die de hand van zijn vriend niet vast kan houden omdat dit reacties uitlokt. In Groningen moeten mensen zichzelf kunnen zijn wie ze willen zijn. Als in Drenthe op het Provinciehuis dagelijks de regenboogvlag kan wapperen, dan kunnen wij dat hier toch ook?”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Iedereen hoort er bij”

De wethouder omarmt in grote lijnen het voorstel zoals dat door de partijen op tafel is gelegd. Echter ziet het College het dagelijks vlaggen niet zitten, ook omdat het in strijd is met het vlaggenprotocol in de gemeente. Wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Diversiteit: “We zijn er voor iedereen. Ons diversiteitsbeleid proberen we aan te laten sluiten bij de behoeften. Hopelijk accepteert de gemeenschap dat ook. Iedereen hoort er bij.”

De opstellers van het voorstel nemen alle feedback mee zodat het gegoten kan gaan worden in een definitief voorstel.