Fracties maken zich zorgen of bouw permante woningen Zernike op tijd gaat beginnen: “Partijen wijzen naar elkaar”

De fracties van Student & Stad, D66, VVD, ChristenUnie en PvdA maken zich zorgen of de bouwwerkzaamheden van permanente woningen op de Zernike Campus op tijd kunnen beginnen. Deze bouw moet in 2025 starten, maar volgens de fracties wijzen de partijen bij de ontwikkeling vooral naar elkaar.

Op de campus moeten de komende jaren zo’n 1.000 tot 1.500 woningen gerealiseerd worden voor zowel studenten, promovendi en medewerkers. Afgelopen zomer hebben de fracties vragen gesteld aan het College. Bij hen was er onduidelijkheid over hoeveel woningen er nu precies gebouwd gaan worden, wanneer de bouw gaat starten en hoe het kan waarom de seinen voor de bouw nog niet volledig op groen staan.

Daan Swets (Student & Stad): “Gemeente wijst naar RUG en Hanze, RUG zegt dat initiatief bij de gemeente ligt”

“Die beantwoording heeft er voor gezorgd dat er nieuwe vragen zijn gerezen en dat er behoefte is aan meer verdieping”, vertelt fractievoorzitter Daan Swets van Student & Stad. “Bij het bouwen van de woningen zijn veel partijen betrokken. Daarom lijkt het ons goed om een vergadering te organiseren met de verschillende betrokken stakeholders. Om een voorbeeld te geven: het College geeft in de beantwoording aan de RUG en de Hanze in the lead zijn vanwege hun grondpositie. Terwijl uit een gesprek met het College van Bestuur van de RUG blijkt dat zij vinden dat het initiatief voor de ontwikkeling bij de gemeente ligt.”

In the lead

Daarbij gaat het vooral over de startdatum van 205. Meerdere corporaties hebben aangegeven dat sinds een marktconsultatie (dit houdt in dat verschillende belangstellende partijen geraadpleegd zijn voor een opdracht, red.) niets meer van de gemeente hebben gehoord. Volgens de gemeente heeft deze consultatie in 2021 plaatsgevonden. Het College schrijft: “De RUG en de Hanze waren in the lead omdat de ontwikkeling van woningen op hun grondposities is gesitueerd. Voor zover wij weten hebben RUG en de Hanze inderdaad geen vervolg gegeven aan de marktconsultatie. Vanuit de gemeente gaan we hiervoor een routekaart maken. Daarbij wordt ingegaan op planning van planologische procedures en aanbestedingen.”

Gebiedsontwikkeling kost tijd

De politieke fracties zijn bang dat om deze reden 2025 niet gehaald gaat worden. Dit omdat tussen de tekentafel en de start van de bouw al snel vijf jaar zit. De gemeente erkent dat gebiedsontwikkeling tijd kost. Desalniettemin, zo meldt de gemeente, is er het afgelopen jaar een intentieovereenkomst gesloten tussen de RUG, Hanze, Campus Groningen en de gemeente voor de ontwikkeling van Zernike. Op de vraag of 2025 gehaald wordt, wordt echter niet ingegaan.