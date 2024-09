Fractie Stadspartij doet aangifte tegen oud-voorzitter Sijbolts vanwege verduistering

Foto: Joris van Tweel

De fractie van de Stadspartij 100 % Groningen heeft besloten aangifte te doen van verduistering tegen haar oud-fractievoorzitter Amrut Sijbolts. De partij wil op die manier achterhalen of Sijbolts, die eerder op vrijdag liet weten dat hij opstapte uit de gemeenteraad vanwege een psychose, in de afgelopen jaren meer geld uit de partijkas heeft achtergehouden dan hij zelf heeft toegegeven.

Met deze stap geeft de Stadspartij, ruim een week nadat bekend werd dat de fractie de samenwerking met Sijbolts beëindigde, inzicht in de beweegredenen voor de breuk met haar fractievoorzitter. De fractie heeft de afgelopen tijd meerdere keren om inzage in de financiën van de stichting achter de Stadspartij gevraagd, die door Sijbolts werden beheerd. Sijbolts zou dit telkens hebben afgehouden, vertelt Stadspartij-raadslid Mariska Sloot.

“Dat gebeurde ook omdat wij signalen kregen dat er niet conform de regelgeving met de gelden van de stichting werd omgegaan”, aldus Sloot. De Stadspartij ontvangt geld van de gemeente Groningen, waardoor de stichting achter de partij verantwoording moet afleggen over haar financiën. Sijbolts zou vervolgens (op 4 juli) hebben toegegeven dat hij sinds 2018 fouten had gemaakt in de boekhouding en geld voor eigen gebruik had ingezet, vervolgt Sloot.

De fractie was geschokt

“De fractie en het bestuur waren geschokt. Sijbolts wilde zijn besluit om terug te treden direct aan de pers communiceren. Wij hebben geprobeerd eerst opheldering te krijgen en afspraken te maken, zodat hij wat rustiger zou worden. We wisten in principe helemaal niet waar het precies over ging; we hadden alleen signalen ontvangen. Twee dagen later vertelde hij dat hij zijn ontslag had ingediend bij de burgemeester, dat hij fouten had gemaakt met de boekhouding en dat hij zichzelf zou aangeven bij de politie.”

De fractie neemt hierin ook verantwoordelijkheid, verklaart Yaneth Menger, de opvolger van Sijbolts als fractievoorzitter van de Stadspartij: “Je kunt ons verwijten dat we niet harder hebben aangedrongen op inzage. We zijn allemaal stichtingsbestuurders van de fractie-stichting en dus allemaal hoofdelijk aansprakelijk. Maar Sijbolts beheerde alles zelf. Hoe dwing je iemand als diegene telkens met excuses komt waarom iets niet lukt? Je hebt geen bewijs, en je kunt niet zomaar iemand beschuldigen zonder bewijs. Dat is erg lastig, want het gaat om je collega, de nestor van de raad.”

Geen toegang tot de bankrekening

De overige fractieleden zaten vervolgens met een probleem: Sijbolts zou lange tijd de enige zijn geweest die de bankrekening van de partij beheerde en betalingen kon doen. De overige fractieleden wilden, zo laten ze weten, al langere tijd medebeheerders worden van de rekeningen, maar Sijbolts zou dit telkens hebben tegengehouden. Daarom besloot de fractie, die ook deel uitmaakt van het stichtingsbestuur, Sijbolts te ontslaan en hem uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

De nieuwe pinpas werd echter niet naar de overige fractieleden, Mariska Sloot, Niels Hilboesen of de huidige fractievoorzitter Yaneth Menger, gestuurd, maar naar het stadhuis. De griffie zou hebben geweigerd de bankpas af te geven vanwege het reces, aldus Sloot: “Wij konden dus geen onderlinge accreditatie regelen en we hebben nog steeds geen volledige toegang tot de bankrekening. Pas sinds 20 augustus kunnen we erbij. Daarna zagen we dat er niet conform de regels met het stichtingsgeld en de rekening is omgegaan. Ook bleek dat er eerder beslag is gelegd op de rekening vanwege het niet betalen van loonbelasting.”

‘Sijbolts wilde geheimhouding in ruil voor raadszetel’

Volgens Sloot probeerde Sijbolts vervolgens te onderhandelen met de fractie: in ruil voor het teruggeven van zijn raadszetel wilde hij geheimhouding, een vastgesteld bedrag om terug te betalen en een ‘waardig afscheid’. “Op dat moment gaven wij aan dat het vertrouwen in Amrut was opgezegd. We stuurden de burgemeester en de griffie een integriteitsmelding en een verzoek om een integriteitsonderzoek. De burgemeester en de griffie gaven aan niets te gaan doen en reageerden inhoudelijk niet op de integriteitsmelding.”

Daarom staat de fractie, zo besluit Sloot, nu met de rug tegen de muur: “Want er zijn daadwerkelijk dingen gebeurd die niet mogen, en wij zijn hoofdelijk aansprakelijk. Daarom hebben we vorige week maandagmiddag besloten de samenwerking te verbreken. We hebben de media ingelicht en diezelfde avond bleek dat Sijbolts zijn ontslag had ingediend bij de burgemeester. Wij waren daar toen niet van op de hoogte.”

Puinruimen na ‘zware tijd’

Wat rest, zo stelt Sloot, is een jaarrekening die niet is goedgekeurd door de gemeente. “Daarom hebben wij contact gezocht met het Openbaar Ministerie. Zij hebben ons geadviseerd om bij de politie aangifte te doen van verduistering. Zodra dat is gebeurd, doen we daarom geen verdere mededelingen meer. Dan gaat het om een lopend onderzoek”, besluit Sloot. “De fractie heeft vanaf het begin altijd gehandeld vanuit het belang van de Stadspartij en de integriteit van onze fractie als gekozen volksvertegenwoordigers. We hebben een zware tijd achter de rug. We willen eigenlijk zo snel mogelijk alles achter ons laten zodat we weer kunnen doen waarvoor we gekozen zijn.”

Ook Sijbolts geeft verklaring

Begin vorige week maakte de Stadspartij 100% voor Groningen bekend alle samenwerking en contact met Sijbolts te verbreken. Een reden daarvoor werd destijds niet gegeven. Kort daarna werd bekend dat Sijbolts ontslag had genomen uit de gemeenteraad. Hij had veertien jaar een raadszetel en was daarmee de nestor van de gemeenteraad. Sijbolts was al sinds eind juni niet meer in de gemeenteraad aanwezig.

