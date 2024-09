Foutparkeren leidt tot drugsvondst in binnenstad, persoon aangehouden

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zaterdagavond een 25-jarige man uit Arnhem aangehouden vanwege het in bezit hebben van een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Dat meldt de politie op sociale media.

Agenten waren aan het surveilleren in het gebied de Gele Loper. In het gebied kwamen zij een auto tegen die fout geparkeerd stond waarop er een onderzoek werd gestart. “Bij de man troffen we drie kilogram aan henneptoppen aan”, schrijft de politie. “Daarop hebben we de man aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau. De drugs is in beslag genomen.”

Het in bezit hebben van hennep is verboden, zo staat in de Opiumwet beschreven. De agenten hebben een proces-verbaal geschreven. In de zaak wordt er verder onderzoek gedaan.