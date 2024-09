Fotograaf Harmen van der Vaart exposeert in Martini Ziekenhuis

Foto: Harmen van der Vaart

De Groningse fotograaf Harmen van der Vaart maakt de meest schitterende foto’s van de stad Groningen en de Ommelanden. Hij ging meer dan eens viral op Instagram met een verzameling van zijn foto’s en videomateriaal. Nu hangt zijn werk ook in het Martini Ziekenhuis: zijn allereerste expositie.

Foto’s van de Martinitoren, de Sint Jozefkathedraal en DUO en het wereldberoemde Reitdiephaven pronken aan de wand in de gang van het Martini Ziekenhuis, waar vaker kunst hangt. “Het is natuurlijk heel serieus wat hier gebeurt. Zo’n expositie zorgt dat mensen een beetje afleiding hebben, zich even wat prettiger voelen en even niet aan hun zorgen hoeven te denken,” vertelt Harmen.

Harmen maakt vaak foto’s op zijn verschillende reizen, maar foto’s van Groningen leveren hem online de meeste reacties op. “Ik probeer Groningen op een bijzondere manier in beeld te brengen. Sommige locaties bezoek ik wel 20 of 30 keer om onder unieke omstandigheden bijvoorbeeld de Martinitoren vast te leggen. Iedereen heeft hem al 100 keer gezien, maar niet onder de omstandigheden waaronder ik hem heb vastgelegd.”

“Ik heb echt een passie voor Groningen. Groningen is echt mijn stad. De laatste jaren heb ik ook het ommeland ontdekt dankzij fietstripjes. Ik ben altijd al heel trots om Groninger te zijn. Dat ik dan zo met fotografie kan uiten, dan komt alles samen.”

Foto: Harmen van der Vaart

Een foto van de Reitdiephaven ging ook niet onopgemerkt aan de wereld voorbij. “Het is misschien wel één van de bekendste plekken van de wereld geworden. Veel fotografen zijn sinds deze foto naar de Reitdiephaven gekomen om een foto van de bekende huisjes te maken,” vertelt Harmen.

De expositie is te zien in één van de gangen van het Martini Ziekenhuis.