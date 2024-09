Fondsen, sponsoren en donateurs helpen Groninger Museum om zeldzame, drie meter hoge zonnewijzer aan te kopen

De zonnewijzer in het Groninger Museum - Foto: Heinz Aebi

Het Groninger Museum is erin geslaagd genoeg geld bij elkaar te sprokkelen om een zeldzame, drie meter hoge zonnewijzer van Jan de Rijk uit omstreeks 1700 aan te schaffen.

De zonnewijzer staat sinds maart dit jaar in het Groninger Museum, nadat het te koop werd aangeboden op een kunstbeurs in Maastricht. Het museum wilde de zonnewijzer graag kopen, maar moest eerst het benodigde geld bijeen krijgen om het prijzige object te financieren. Daarom startte het museum een crowdfundactie. Dankzij donaties van fondsen, particulieren en bedrijven is het benodigde bedrag nu bijeengebracht.

Volgens het museum is de zonnewijzer een belangrijk onderdeel van de Groninger geschiedenis en toont het een ‘verhaal van wetenschap, kunst en kolonialisme’. Het stuk is herleid naar de Groningse familie Alberda en is waarschijnlijk door de bekende houtsnijder Jan de Rijk gemaakt voor Willem Alberda, heer van ’t Zandt en Godlinze (1674-1721).

Mogelijk werkte De Rijk samen met een astronoom, maar wie dit was, is nog onbekend. Er zijn overeenkomsten met de zonnewijzer die in de Prinsentuin. Mogelijk is er ook een link met de beroemde Zwitserse natuurkundige Johann Bernoulli (1667-1748) die van 1695 tot 1705 hoogleraar wiskunde in Groningen was. Vermoedelijk werd het werk meer als pronkstuk getoond dan als wetenschappelijk instrument gebruikt.