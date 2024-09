Flitspaal aan Europaweg schiet weer de meeste bonnen, maar aantal overtreders daalt flink

Foto via Google Maps - Streetview

Steeds meer automobilisten lijken te beseffen dat het echt afremmen geblazen is op de Europaweg tussen het Sontplein en de Zuidelijke Ringweg. Desondanks blijft de flitspaal de ’topschutter’ in de provincie.

Dat blijkt cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. In de tweede vier maanden van dit jaar zorgde de flitspaal ervoor dat er 9.089 prenten op de mat vielen bij hardrijdende automobilisten. Daarmee overtreft de flitspaal ruimschoots de nummer twee in Groningen. Dat zijn de twee flitspalen op het Emmaviaduct, die samen zo’n 7.500 keer zorgden voor een boete.

Toch remmen bestuurders steeds vaker af voor de flitspaal op de Europaweg, want tijdens de eerste vier maanden van 2024 was de paal nog goed voor ruim twaalfduizend bekeuringen. De dalende trend lijkt daarmee ingezet, want in de laatste maanden van vorig jaar schoot de paal aan de Europaweg nog veel vaker raak.

Het grootste ‘bonnenkanon’ van Nederland stond de afgelopen vier maanden in Rotterdam. Een paal langs de A16 bij Kralingen wist 100.000 keer raak te schieten.