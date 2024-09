‘Flexibele openingsdagen nodig bij openluchtbaden door klimaatverandering’

Foto: Anneloes Struik

De openingsdagen en -tijden van openluchtbaden in de gemeente Groningen moeten structureel flexibeler worden, zodat ze beter aansluiten op warme septemberdagen. Daarvoor pleit de raadsfractie van D66 komende woensdag richting het gemeentebestuur.

De partij wil al een aantal jaar dat openluchtzwembaden als de Papiermolen minder strikt worden qua openingstijd. Vorig jaar nog pleitte de fractie voor ruimere openingstijden bij het zwembad. De Papiermolen is normaal gesproken geopend tot 1 september, maar de afgelopen jaren was het regelmatig nog erg warm in de weken erna. Het college liet een jaar terug weten dat langer openblijven geen optie was vanwege personeelsgebrek, omdat het personeel vanaf september elders ingezet moest worden.

Maar dit jaar was de Papiermolen wel langer open, tot 15 september. Dat was slechts incidenteel, mede doordat het zwembad later in het seizoen voor het eerst open ging. D66 is daar blij mee, maar de partij blijft kritisch. Het langer openblijven lijkt een eenmalige maatregel te zijn en niet structureel gerelateerd aan de klimaatverandering.

“De klimaatverandering die nu al leidt tot gemiddeld 14 warme en zomerse dagen in de maand september”, aldus D66-raadslid Jim Lo-a-Njoe. Openluchtbaden moeten komend zwemseizoen structureel open zijn bij warme en zomerse dagen in september, besluit D66.