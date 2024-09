Fietspont Zuidlaardermeer maakt laatste meters van het seizoen

Foto via Groninger Landschap

Het fietspontje over het Drents Diep, bij het Zuidlaardermeer, vaart maandag de laatste meters van het seizoen. Maandag eindigt het zomerseizoen waarop de pont uit de vaart wordt genomen.

Met het pontje is het mogelijk om over te steken vanaf de Osdijk bij Noordlaren naar camping Siblu Meerwijck. “De verbinding is een populair knooppunt voor veel wandelaars en fietsers”, laat natuurorganisatie Het Groninger Landschap weten. “Vorig jaar maakten 25.000 personen gebruik van de pont.” Cijfers voor dit jaar zijn nog niet bekend.

De pont die nu vaart werd vorig jaar in gebruik genomen. Het vaartuig is elektrisch en duurzaam omdat de stroom wordt opgewekt middels zonnepanelen. Tevens is het toegankelijk voor mensen in een rolstoel, scootmobiel en duofiets. Op 1 april, wanneer het zomerseizoen begint, wordt de pont weer in gebruik genomen.

Verslaggever Lars Faber maakte vorig jaar een reportage over de ingebruikname: