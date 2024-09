Fietsersbond vindt maatregelen fatbikes onvoldoende: ‘Het is een sjoemelscooter’

Bron: OOG Groningen

De Tweede Kamer gaat maatregelen nemen tegen fatbikes. Vanwege het groeiende aantal ongelukken vindt de Kamer dat er minimumleeftijd van veertien jaar moet komen met een helmplicht. De Fietsersbond Groningen vindt dat niet goed genoeg. “Het is een lapmiddel.”

“De fatbike wordt ook wel de sjoemelscooter genoemd”, zegt Wim Borghols, voorzitter van Fietsersbond Groningen. “De fatbike is bedacht om de wet te overtreden en de mazen in de wet op te zoeken. De maatregelen van de Tweede Kamer helpen misschien een klein beetje, maar eigenlijk zou de fatbike, zoals hij momenteel gebruikt wordt in het verkeer, niet moeten bestaan.”

In Groningen klinken al een langere tijd geluiden dat er iets moet gebeuren met de fietsen met dikke banden. Zo riep de gemeente Groningen, samen met vele andere gemeentes, op om opgevoerde fatbikes aan te pakken. Het UMCG maakt zich ook grote zorgen over het toenemende aantal ongelukken van vooral jonge bestuurders met fatbikes. “Omdat ze bereden worden door kinderen die nog niet de volledige ontwikkeling hebben om het verkeer goed in te schatten en daarmee kans hebben op ernstige verkeersongevallen”, aldus arts Bas Bens.

‘Dit probleem wordt steeds groter’

Ondanks dat de fatbike populair is, heeft Borghols er een duidelijke mening over. “Laat die mensen een scooter of brommer kopen. Die zijn voor een hogere snelheid bedoeld. Daar zijn regels voor en die worden gecontroleerd. Daar hebben we de fatbike niet voor nodig.”

“Dit probleem wordt steeds groter”, vervolgt Borghols. “Als je ziet hoeveel fatbikes er verkocht zijn, dat is enorm. Er zijn zelfs reclames dat als je een bank koopt, je er een fatbike erbij krijgt. Dat is van de zotte.”

Voor de Fietsersbond is het duidelijk wat er met de fatbike moet gebeuren. “De fatbike moet terug binnen de regels: een e-bike die met ondersteuning niet harder dan vijfentwintig kilometer per uur kan. Als dat niet mogelijk is, moet de fatbike uit het verkeer geweerd worden.”