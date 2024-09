Fietsendief vlucht recht in de armen van twee agenten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag in de binnenstad een fietsendief opgepakt. Dat meldt de politie op sociale media.

De diefstal vond plaats in het horecagebied. “De verdachte heeft met een flex het slot van een elektrische fiets doorgezaagd”, schrijft de politie. “Nadat dit gelukt was is de verdachte via de Donkersgang naar de Gelkingestraat gevlucht. Daar stonden twee agenten die de fietsendief direct in konden rekenen.” De persoon is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau. Daar zal hij verhoord worden.

Ook de fiets is door de agenten meegenomen naar het bureau. “We zijn op zoek naar de eigenaar van de fiets. Deze persoon kan zich melden bij het politiebureau aan de Rademarkt.”