Fiets naast sloot laat hulpdiensten massaal uitrukken naar Ulgersmaborg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten zijn zaterdagavond massaal uitgerukt voor een mogelijke drenkeling aan de Pop Dijkemaweg in de wijk Ulgersmaborg. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon te water kwam rond 22.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve de politie en een ambulance werden ook de duikers en het grote hulpverleningsvoertuig van de brandweer naar de locatie gestuurd. “Langs een sloot is een fiets aangetroffen”, vertelt Ten Cate. “Deze fiets werd aangetroffen ter hoogte van de wijk Ulgersmaborg-Noord. De hulpdiensten hebben een zoekactie gehouden waarbij de sloot en de omgeving is uitgekamd. Daarbij is er niemand aangetroffen.”

Hoe de fiets op de locatie terecht is gekomen, is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. De hulpdiensten konden vrij snel weer terugkeren naar de kazernes.