Fiera de Vries uit Stad wint kaatswedstrijd in Marsum

Foto: KV Foarút Marsum

Fiera de Vries van kaatsvereniging Wezon De Sterke Earm uit Stad heeft zaterdag de kaatswedstrijd in Marsum gewonnen. Corrie Kroondijk uit Groningen werd derde.

Kaatsvereniging Foarút organiseerde een zogeheten ‘Door elkaar loten-wedstrijd’. Dit betekent dat loting bepaalt met welke teamgenoten je speelt. De wedstrijd is onderdeel van de wedstrijdcyclus van de KNKB waarbij het resultaat meetelt in het seizoensklassement. De Vries kaatste samen met teamgenoten Britt Joustra uit Lollum en Jelly Hiemstra uit Menaam. In de finale namen zij het op tegen Louise Krol, Anouk Smink en Jeldau Koopmans. Het publiek kreeg een spannende finale voorgeschoteld waarbij beide teams gelijkwaardig aan elkaar waren. De wedstrijd eindigde in een 5-5 en 6-6 stand, waarbij het team van De Vries uiteindelijk het winnende punt maakte.

Kroondijk kaatste samen met Anna Ennema uit Sexbierum en Manon Scheepstra uit Leeuwarden. Zij gingen met een bronzen medaille naar huis. Voor de dames is het seizoen bijna ten einde. Volgende week wacht de laatste wedstrijd, die gespeeld wordt in Leeuwarden.