FC Groningen verliest Derby van het Noorden terecht

Foto: Willem Poppes

FC Groningen heeft zondagmiddag terecht met 2-1 verloren van SC Heerenveen. Hoewel de ploeg van Dick Lukkien snel op voorsprong kwam, maakte Heerenveen kort daarna gelijk. In de tweede helft moest Groningen met tien man verder na een rode kaart voor Marvin Peersman. Even later werd het 2-1 voor de Friezen en in de 83e minuut kreeg Brynjolfur Willumson ook nog rood, waardoor FC Groningen de wedstrijd met negen man moest afmaken.

Om 12.15 uur trapte FC Groningen af in een zonnig Abe Lenstra Stadion tegen SC Heerenveen. Trainer Dick Lukkien koos voor dezelfde opstelling als tegen Feyenoord, waar een knap 2-2 gelijkspel werd behaald. De ster van die wedstrijd, Brynjolfur Willumson, begon opnieuw op de bank. SC Heerenveen had een zware week achter de rug. Vorige week werd met 9-1 verloren van AZ en afgelopen dinsdag was FC Twente met 2-0 te sterk. De Friezen stonden daardoor op de veertiende plek in de Eredivisie.

De wedstrijd begon zonder grote kansen, maar in de 7e minuut draaide Thom van Bergen knap weg en gaf een perfecte steekpass op Luciano Valente, die koel afrondde in de korte hoek. Het was Valente’s eerste doelpunt van het seizoen. Heerenveen herstelde echter snel en in de 12e minuut viel de gelijkmaker. Een slecht weggewerkte hoekschop belandde voor de voeten van Jacob Trenskow, die de bal ineens op de schoen nam. Zijn prachtige schot vloog in de linkerbovenhoek.

Na de gelijkmaker nam Heerenveen het initiatief. Onder leiding van Robin van Persië zette de ploeg flink druk en creëerde veel gevaar. In de 22e minuut kreeg Luuk Brouwers een grote kans, maar zijn schot belandde op de paal. De 2-1 leek slechts een kwestie van tijd. Dick Lukkien greep in en riep zijn spelers bij elkaar, maar dit had op korte termijn geen effect. Heerenveen bleef de bovenliggende partij en domineerde vooral op het middenveld, waar FC Groningen moeite had om in de wedstrijd te blijven.

Met een 1-1 stand gingen beide teams de rust in. Linksback Finn Stam werd in de pauze vervangen door Wouter Prins. In de tweede helft zette Heerenveen de druk door. Een subtiele lob van Sebaoui kwam voor de voeten van een teamgenoot, maar doelman Etienne Vaessen redde knap met zijn voeten. In de 58e minuut voerde Lukkien een driedubbele wissel door. Pelupessy verving Stije Resink, Rui Mendes kwam erin voor Romano Postema, en Brynjolfur Willumson verving Paulos Abraham. Dit waren logische wissels, aangezien de vervangen spelers niet hun beste wedstrijd speelden.

Twee minuten later moest FC Groningen met tien man verder. Marvin Peersman kreeg eerst geel, maar na inmenging van de VAR werd dit omgezet in rood. Kort na de rode kaart viel de terechte 2-1. Thijmen Blokzijl werd eenvoudig opzij gezet door Ion Nicolaescu, die vervolgens makkelijk draaide en scoorde. In de 74e minuut wisselde Lukkien opnieuw: Thijs Oosting verving Thom van Bergen. In de 83e minuut kreeg FC Groningen opnieuw een tegenslag te verwerken. Willumson was te laat met een tackle en raakte de enkel van een tegenstander. Scheidsrechter Dennis Higler gaf aanvankelijk geel, maar opnieuw greep de VAR in en werd het rood. FC Groningen moest de laatste minuten met negen man zien uit te spelen.

Er gebeurden verder geen noemenswaardige dingen: de wedstrijd eindigde in een 2-1 overwinning voor SC Heerenveen