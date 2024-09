FC Groningen verkoopt Florian Krüger, Duitse aanvaller gaat naar Antwerpen

Florian Krüger - Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft Florian Krüger verkocht aan het Belgische Beerschot. De 25-jarige Duitse aanvaller gaat direct beginnen bij zijn nieuwe werkgever in Antwerpen.

De transferwindow in Nederland was al gesloten, maar in België mocht er nog tot en met vandaag gehandeld worden in spelerscontracten. Daarom maakt Krüger nu op de valreep alsnog een overstap.

Krüger kwam twee jaar geleden naar Groningen van Arminia Bielefeld. De voormalig jeugdinternational van Duitsland kwam in zijn eerste seizoen 23 keer in actie voor FC Groningen. Dat resulteerde in vier doelpunten en een assist. De Duitser werd vorig seizoen verhuurd aan Eintracht Braunschweig, met een optie tot koop. Die optie werd niet gelicht. In Groningen was ook geen plek meer voor Krüger in de eerste selectie. Daarom vertrekt de Duitser nu naar België, in de hoop daar wel veel speelminuten te maken.