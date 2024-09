FC Groningen strijdt tot het einde tegen Feyenoord

FC Groningen speelt op zaterdagavond met 2-2 gelijk tegen Feyenoord. In de eerste helft kwam de FC op achterstand, die in de tweede helft nog eens werd uitgebreid. De Trots van het Noorden heeft karakter laten zien en heeft gestreden tot het laatste fluitsignaal. Uiteindelijk was het Brynjolfur Willumsson tot twee keer toe het eindstation en schoot er twee in voor FC Groningen.

Na een korte interlandbreak, heerste het Eredivisiegevoel weer in de Euroborg. Voor het eerst dit seizoen nam FC Groningen het op tegen één van de traditionele topclubs van Nederland: Feyenoord. Voorafgaand aan de wedstrijd nam de FC een prima vierde plek in beslag, waar de Rotterdammers met een wedstrijd minder gespeeld op plek negen waren neergestreken.

Hoofdtrainer Dick Lukkien beschikt niet over centrale verdedigen Marco Rente. Tijdens een oefenduel tegen SC Cambuur moest de verdediger het veld vroegtijdig verlaten dankzij een hamstring blessure. Thijmen Blokzaal, die dit seizoen nog maar zes minuten speeltijd kreeg, vervangt Rente en mag vanavond voor het eerst dit seizoen in de basis starten.

Vlak voor de wedstrijd kreek Lukkien met nog een verrassing te maken. Na de warming-up viel Tika de Jonge geblesseerd uit. De middenvelder zou in de basis starten, maar werd vervangen door Stije Resink. De van Almere City overgekomen middenvelder maakte daarmee zijn officiële debuut voor de FC.

FC Groningen na een kwartier op gang

Feyenoord is de eerste vijftien minuten aan zet. De Rotterdammers krijgen de bal niet tussen de palen. Ook wanneer de tegenstander een vrije trap verdient aan de rand van het zestienmetergebied, houdt de FC het gevaar onder controle.Vaessen stopt de hard ingeschoten trap en ook de corners die hieruit volgen leveren niks op.

Na een kwartier spelen neemt FC Groningen het innitiatief over. De Trots van het Noorden voetbalt vol vertrouwen en kan een aantal goede aanvallen opzetten. Een afstandschot van Luciano Valente een twee grote kansen voor Romano Postema leveren niks op.

Eigen doelpunt

Na ruim een half uur spelen, krijgt Feyenoord een corner. De bal wordt voor het doel geslingerd, waar Thom van Bergen komt ingelopen om deze weer zo snel mogelijk weg te werken. De aanvaller springt, kopt, maar kan geen richting geven aan de bal. Vaessen is kansloos en de kopbal beland in de verre hoek.

Na het eigen doelpunt lijkt de FC de wilskracht die ze hiervoor hadden te verliezen en Feyenoord neemt het spel weer over. Na een fout van Thijmen Blokzijl, die volledig zijn tegenstander kwijt is, komt Bart Nieuwskoop één op één met Vaessen. De doelman houdt het hoofd koel en redt FC Groningen van erger.

Vaessen voorkomt erger

Groningen mag gezamenlijk ‘dankjewel’ zeggen tegen Vaessen. Waar de doelman in de eerste helft al belangrijk was, blijkt hij ook in de tweede helft de muur waar de FC op kan bouwen. Vlak na rust breken de Rotterdammers direct uit, maar de Groningse doelman stopt het snelle schot. Ook wanneer Quinten Timber plots voor het doel opduikt, weet Vaessen net een voetje ertussen te krijgen. Als Paixao de Groningse verdediging achter zich laat en met een noodvaart op het doel van de FC afstormt, wint Vaessen wederom de één op één. FC Groningen blijft in leven.

Feyenoord vergroot de voorsprong

Feyenoord blijft gevaarlijk, maar de FC evengoed. De groen-witten weten twee vrije trappen af te dwingen, maar beiden leveren niks op. Als Van Bergen de in het veld gekomen Gernot Trainer van zich af weet te schudden, is het slechts het voetje van keeper Timon Wellenreuther die de gelijkmaker voorkomt.

Aan de andere kant van het veld gebeurt dan waar de Euroborg voor vreesde. Net buiten het strafschopgebied verspeelt Resink de bal aan Jordan Lotomba die gemakkelijk kan voorgeven op Paixao. De aanvaller heeft geen last van verdedigers in het groen-wit en kan de bal gemakkelijk een extra zetje geven met het hoofd, waardoor deze achter Vaessen beland.

Willumsson maakt zijn eerste, en…

Na het doelpunt van Feyenoord dringt de FC aan. De Euroborg houdt haar adem in wanneer Postema met een innovatief hakje naar achteren Johan Hove weet te bereiken die het van afstand probeert, maar het is de aanval van enkele minuten later die De Groene Kathedraal laat juichen. De in het veld gekomen Joey Pelupessy ziet de loopactie van Brynjolfur Willumsson, die inmiddels ook het veld heeft betreden. Pelupessy geeft de bal op maat. Willumsson neemt aan, kapt naar binnen en schiet de bal geweldig tegen het net aan.

Wanneer de vijf minuten speeltijd zijn aangekondigd zet de Trots van het Noorden hem in de zesde versnelling. De FC dringt aan en het doelpunt lijkt in de lucht te hangen. Leandro Bacuna geeft slingert de bal door, maar die vliegt over iedereen heen. Dan maar vanaf de zijlijn. De bal is lang onderweg, maar uiteindelijk is daar Willumsson. De aanvaller zet zijn hoofd tegen de bal en kopt FC Groningen op gelijke hoogte.

Daarmee deelt FC Groningen de punten met Feyenoord. De FC blijft met negen punten op plek vier in de Eredivisie staan. Volgende week is het tijd voor het volgende duel: dan reist de FC af naar Friesland om het op te nemen tegen rivaal SC Heerenveen.