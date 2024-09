FC Groningen ontmoet Kolping Boys in eerste ronde KNVB Beker

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen neemt het in de eerste ronde van de KNVB Beker op in een uitwedstrijd tegen Kolping Boys uit Alkmaar. De loting vond zaterdagavond plaats in het ESPN-televisieprogramma De Eretribune.

Kolping Boys speelt in de Vierde Divisie A. De resultaten vallen dit seizoen tot nu toe nog wat tegen. Zo staat men na zes wedstrijden gespeeld te hebben met één punt op de laatste plaats in de competitie. In de KNVB Beker is de ploeg uit de wijk Oudorp succesvoller. Zo werd er afgelopen week met 1-2 gewonnen van de amateurs van Ajax. Eerder wist de ploeg van trainer Rob Klanker al derde-divisionist HBC aan de kant te zetten.

Voor deze ronde hadden zich in totaal 52 clubs geplaatst. De wedstrijden worden gespeeld op 29, 30 en 31 oktober. De precieze datum wordt binnenkort bekendgemaakt.