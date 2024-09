FC Groningen neemt afscheid van scout in Scandinavië: ‘Scoutingsapparaat anders inrichten’

Henk Bakker - Foto: FC Groningen

FC Groningen maakt vanaf nu geen gebruik meer van de diensten van ‘scout op locatie’ René Bakhuis. De club neemt dat besluit, naar eigen zeggen, omdat het haar scoutingsapparaat anders wil inrichten.

De 48-jarige voormalig profvoetballer was de afgelopen zes jaar ‘live scout’ in Scandinavië. Bakhuis is woonachtig in Zweden.

“Bakhuis is in zijn periode als live scout op locatie betrokken geweest bij een aantal mooie transferresultaten, waarbij hij een significante inbreng heeft gehad”, aldus de club. “FC Groningen is René Bakhuis dankbaar voor zijn inzet binnen het scoutingsteam en zijn bijdrage aan de club in de afgelopen jaren en wenst hem alle succes in het verdere verloop van zijn carrière.”

FC Groningen kiest ervoor de spelersmarkt in Scandinavië op een andere manier in kaart te gaan brengen, laat de club weten. Met international scout Henk Veldmate en Peter Moltmaker heeft FC Groningen nog twee ervaren live scouts in dienst.