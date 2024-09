Farmer Defence Force vecht vier jaar oud verbod aan van Schuiling op protestacties met trekkers

Foto: Johan Kamphuis

Afgevaardigden van de Veiligheidsregio Groningen en Farmer Defence Force (FDF) stonden maandagmiddag tegenover elkaar bij de Raad van State in Den Haag. De boeren-actiegroep wil dat de Raad van State zich uitspreekt tegen dit verbod (wat een week duurde in 2020), omdat het verbod in strijd was met het demonstratierecht.

Begin juli 2020 reden tractoren en andere landbouwvoertuigen over wegen in de stad en provincie om te protesteren tegen stikstofplannen van het kabinet. Die leidden onder meer tot opstoppingen en gevaarlijke situaties, omdat de protestacties onaangekondigd werden gehouden. Zo reden boze boeren en medestanders onder meer met tractoren over de start- en landingsbanen van vliegveld Eelde.

Vervolgens besloot besloot burgemeester Koen Schuiling, als hoofd van de Veiligheidsregio Groningen, om een week lang geen tractoren toe te staan bij protestacties, volgens de burgemeester ‘om de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen’.

Farmer Defence Force was niet eens met deze maatregel en nog steeds niet. De actiegroep vindt dat de opgelegde beperking in strijd is met het recht om te betogen. Het ging eerder al in beroep bij de rechtbank Noord-Nederland Die oordeelde dat de voorzitter van de Veiligheidsregio de beperking van het demonstreren mocht opleggen. Maar Farmer Defence Force laat het er niet bij zitten en is hiertegen in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De boeren-actiegroep is bang dat ook andere burgemeesters en veiligheidsregio’s (blijven) komen met dergelijke verboden en eist daarom een uitspraak van de hoogste bestuursrechters van het land.

Die uitspraak volgt op een later moment.