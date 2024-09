Fabriek voor waterstofvliegtuigen op Eelde stap dichterbij

Impressie via Fokker Next Gen

Op Groningen Airport Eelde werden maandag handtekeningen gezet onder een intentieverklaring voor de bouw van een assemblagefabriek voor vliegtuigen op de luchthaven.

Een definitieve handtekening voor de bouw van de fabriek is het nog niet, maar de reeks partijen die krabbels zetten spreken wel af een onderzoek te starten naar de bouw ervan. Fokker Next Gen (een zijdelingse opvolger van het originele Fokker-concern) wil haar hoofdkantoor ergens in Noord-Nederland gaan bouwen.

Het gros van de onderdelen voor de waterstofvliegtuigen die Fokker Next Gen wil gaan bouwen, worden (als alles lukt zoals gepland) in Letland in elkaar gezet. Daarna gaan ze per schip naar de Eemshaven en worden ze vervoerd naar Groningen Airport Eelde, waar ze in de nieuwe assemblagefabriek in elkaar worden gezet. Het bedrijf wil ook een zogenaamde ‘Iron Bird’ op Eelde neerzetten, een opstelling waarbij de vliegtuigsystemen worden getest.

“Op Groningen Airport Eelde vinden we ruimte die geschikt is voor de bouw van onze assemblagehal”, vertelt Juriaan Kellermann, directeur van Fokker Next Gen. “Het is een uitstekende locatie voor onze productiefaciliteit. We zijn blij met de support uit de regio met betrekking tot overheid en onderwijs, en enthousiast over de mogelijkheden om een stabiel ecosysteem voor de luchtvaart te ontwikkelen in Nederland.”