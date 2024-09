Experimenten van NEMO Science Museum in oktober te zien in Groningen

Foto: DigiDaan voor NEMO

Dit najaar trekt het Amsterdamse wetenschapsmuseum NEMO het land in. Begin oktober laat het museum verschillende experimenten zien op twee locaties in de provincie Groningen.

Op zondag 6 oktober is de tour te zien bij Zpannend Zernike in Groningen, tijdens het Weekend van de Wetenschap. Ook is de tour op woensdag 9 oktober te zien bij De Jonge Onderzoekers in Appingedam. In demonstraties van twintig minuten ziet het publiek verschillende spectaculaire experimenten.

De demonstraties bij Zpannend Zernike vindt plaats op zondag 6 oktober tussen 12.00 – 17.00 uur. In Appingedam kunnen belangstellenden op woensdag 9 oktober terecht tussen 13.00 – 17.00 uur bij de Jonge Onderzoekers aan de Pastorielaan.