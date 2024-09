Effectiviteit en goed keeperswerk bezorgen Velocitas de winst tegen WVV

Foto Andor Heij. Bart Steenbergen legt aan voor de 1-0 van Velocitas tegen WVV

Velocitas wist zaterdagmiddag in de eerste klasse H ook de tweede wedstrijd te winnen. In het Stadspark werd WVV uit Winschoten met 2-0 verslagen.

Velocitas was uiterst effectief. Na 12 minuten kon Bart Steenbergen op WVV doelman Tim Lugies af en scoorde beheerst: 1-0. In de 24e minuut werd een aanval over links door Sam Wormmeester binnen getikt: 2-0. WVV was alleen vanuit een scrimmage gevaarlijk geworden.

Heldenrol Tuur de Vries

Na de rust drong WVV even flink aan en Velocitas doelman Tuur de Vries moest met een paar prima reddingen zijn doel schoon houden. “Ja, die heeft zich goed onderscheiden”, lachte aanvoerder Bart Steenbergen na afloop. “Maar wij als team hadden dat natuurlijk moeten voorkomen, maar door die reddingen kregen wij weer energie, kracht en vechtlust”.

Steenbergen wees ook nog op de enorme kans die Velocitas kreeg tussen de reddingen van De Vries door en zo de wedstrijd in het slot had kunnen gooien. Cass Pinas gaf de bal echter iets te diep op de volledig vrijstaande Wilko van der Kooi, zodat Lugies de bal nog net kon pakken.

Controle

Velocitas kreeg weer wat controle over de wedstrijd, maar zag opnieuw dat De Vries de handen van het publiek op elkaar kreeg. Hij stopte een schot van Rik Eggens en in een reflex ook de rebound van Ivar Bruins. “Ondanks die kansen vind ik wel dat we de overwinning terecht over de streep hebben getrokken”, aldus Steenbergen.

Veilig spelen

De aanvoerder van Velocitas blijft ondanks de volle buit na twee wedstrijden bescheiden over de doelstelling dit jaar. “We zijn vorig seizoen maar een punt boven de streep geëindigd. Ik denk dat Buitenpost, Be Quick en Oranje Nassau de favorieten zijn. Wij gaan in deze poule spelen voor de plekken vier tot en met negen en misschien gaan we wel voor een periodetitel. Maar we hebben een jonge ploeg. Ik ben 24, de oudste is 25. Dan kun je goede wedstrijden spelen, maar ook mindere. Elke wedstrijd wordt zwaar. De doelstelling is om ons zo snel mogelijk veilig te spelen”.

Velocitas – WVV 2-0. 12. Bart Steenbergen 1-0. 24. Sam Wormmeester 2-0 Toeschouwers: 75.

Overige wedstrijden in 1H