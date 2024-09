Eerste woningen Suikerzijde gaan in de verkoop

Het lijkt in de verste verten nog niet op een bruisende stadswijk. Toch gaan de eerste woningen van De Suikerzijde dit weekend al in de verkoop. Met een evenement in en rond de oude suikerfabriek is er informatie over de woningen en het verkoopproces.

Op De Suikerzijde worden uiteindelijk 5000 woningen gebouwd. De grond wordt momenteel bouwrijp gemaakt, onder andere met zand afkomstig van de bouw van de Zuidelijke Ringweg. De start van de bouw zal in 2025 zijn.

Infrastructuur

Om de nieuwe wijk bereikbaar te maken is de afgelopen tijd al flink gebouwd aan twee grote projecten. De Bietenbrug moet De Suikerzijde voor auto’s bereikbaar maken vanaf de Energieweg. De brug is bijna helemaal klaar. Auto’s kunnen er al overheen, maar de puntjes moeten nog op de i worden gezet.

Het meest opvallende aan de Bietenbrug is de keuze voor de gele steen. En die keuze is niet zomaar gemaakt. Het is geïnspireerd op de gele steen die te vinden is in de schoorsteen van de oude suikerfabriek.

Aan het begin van het terrein vanaf de Zeeheldenbuurt wordt momenteel nog hard gewerkt aan de Suikerzijde Route, met de komst van een fietstunnel. De drie onderdoorgangen die samen de tunnel vormen zijn al helemaal af. De tunnel wordt nu afgewerkt. De eerste fietsers moeten voor het einde van het jaar onder de tunnel door gaan fietsen.