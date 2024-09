Eerste van acht bomen met TreeTag onthuld bij Nieuwe Kerk

Foto via Gemeente Groningen

“Ik ben een beuk (Fagus sylvatica) met een stamdiameter van 160 centimeter.”. Dat is de eerste zin op de zogenaamde TreeTag, die donderdag werd onthuld op een boom bij de Nieuwe Kerk.

Wethouder Mirjam Wijnja onthulde de plaquette bij de boom. De campagne is een samenwerking tussen verschillende organisaties uit 9 Europese landen om bewustwording te creëren voor het belang van bomen, aangezwengeld door een idee uit Australië.

In Groningen krijgen acht bomen een TreeTag. De website www.treetags.eu is in negen talen vertaald. Op de website van het initiatief is een kaart te vinden waarop alle bomen te vinden zijn.