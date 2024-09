Eerste Nederlandse act ESNS bekend: 3FM stuurt Personal Trainer naar Groningen

Foto: Paul Hudson via Wikimedia Commons

Populaire Europese radiostations selecteren de eerste acts op de line-up van ESNS. Namens Nederland heeft Radio 3FM de Amsterdamse indierockers Personal Trainer geselecteerd voor de editie van januari.

Traditioneel zijn de eerste acts in de line-up van ESNS grotendeels geselecteerd in samenwerking met de Europese nationale radiostations, verenigd in de European Broadcasting Union (EBU). 3FM stuurt daarom Personal Trainer naar Groningen. Daarnaast stuurt Croatië Baby Lasagna naar Groningen, België zendt Glintsal in en Finland laat rapper Käärijä optreden op ESNS. Een volledig overzicht van alle ingezonden acts is hier te vinden.

Tegelijk kondigt ESNS zeven nieuwe acts aan voor Eurosonic: GIIFT uit Denemarken, The Pill, Liana Flores en LUVCAT uit Engeland, María José Llergo en Teo Planell uit Spanje en Zimmer90 uit Duitsland.