Aanleg nieuw skate- en beweegpark van start bij De Mikkelhorst in Haren

Foto: Rieks Oijnhausen

Aan de Klaverlaan in Haren is woensdagmiddag de eerste lepelbak de grond ingegaan voor de aanleg van een nieuw skate- en beweegpark bij De Mikkelhorst.

Het beweegpark is de opvolger van een oud skatepark op dezelfde plek, welke in 2019 werd verwijderd om veiligheidsredenen. Eind 2022 was er een nieuw plan voor een beweegterrein op dezelfde locatie. Maar de uitwerking van de plannen verliep niet vlekkeloos, onder meer door nadere onderzoeken en een prijsstijging van materialen. Daardoor liep de planning vertraging op en was ook een meer geld nodig voor het skate- en beweegpark. De aanleg ervan kost nu bijna een half miljoen euro.

Het beweegpark krijgt naast een skatebaan ook calisthenics beweegtoestellen, oftewel een buitensportschool voor volwassenen. Ook komen er 20 nieuwe bomen en een voorziening voor fietsparkeren. Bovendien worden de lichtmasten verplaatst, in verband met de nabijheid van een ooievaarsnest en een kolonie vleermuizen.