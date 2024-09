Eén van de oudste dierenspeciaalzaken sluit na 47 jaar de deuren: “We willen iedereen bedanken”

Foto: Rieks Oijnhausen

Dierenspeciaalzaak Henk Bongertman op de hoek van de J.C. Kapteynlaan en de Oosterhamrikkade gaat stoppen. Na 47 jaar komt er een einde aan één van de oudste dierenspeciaalzaken in Stad.

“Op 21 september gaan wij sluiten”, melden Henk en Lineke Bongertman. “Na 47 jaar een zesdaagse werkweek gehad te hebben, hebben wij besloten om met de zaak te stoppen. Hoewel we nog steeds veel plezier in ons werk hebben, en het werk enorm zullen missen, hebben we toch besloten om de zaak te sluiten. Wij hebben nu nog de gezondheid en fitheid om leuke dingen te ondernemen. We willen iedereen bedanken voor de vele jaren van vertrouwen en gezelligheid. We wensen ook iedereen een lang leven in goede gezondheid toe.”

Bongertman begon indertijd als een bedrijf dat zich richtte op de duivensport. Door de jaren heen heeft het zich ontwikkeld tot een volwaardige dierenspeciaalzaak. In 1988 werd het bedrijf overgenomen door zoon Henk. In de afgelopen dertig jaar werd het winkelpand drie keer verbouwd om de zaak zoveel mogelijk aan de wensen van de klant aan te passen. In de winkel, die met 84 vierkante meter niet enorm groot is, wordt een compleet assortiment aangeboden. De komende periode vindt er een opheffingsverkoop plaats.

Wat er na de sluiting met het winkelpand gaat gebeuren is nog onbekend.