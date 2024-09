Eén op de elf Groningers is gescheiden; percentage scheidingen in Stad is het laagst

Foto: flickr.com/photos/jeffbelmonte/

Begin dit jaar was ruim één op de elf Groningers gescheiden. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van het CBS.

Het gaat om volwassenen die niet opnieuw in het huwelijksbootje zijn gestapt. Wel zijn er grote verschillen per gemeente. In de gemeente Groningen is het percentage gescheiden volwassenen het laagst, en in Oldambt het hoogst.

Van 2015 tot en met 2022 was er een daling in het aantal echtscheidingen. Vorig jaar was er een stijging te zien, die nu verder doorzet. In de provincie Groningen waren vorig jaar één op de elf volwassenen gescheiden. Het percentage van 8,8 is wat lager dan het landelijk gemiddelde van 9,1.

Oldambt is koploper van de provincie: het is de gemeente met – naar verhouding – de meeste inwoners die een huwelijksbreuk achter de rug hebben, namelijk 11,2 procent. Veendam en Pekela volgen, met resp. 10,5 en 10,1 procent. De gemeente Groningen sluit de rij: daar heeft 7,6 procent van de inwoners ooit zijn of haar huwelijk beëindigd zonder weer opnieuw te trouwen.