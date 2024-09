Dubbele pech voor hijswerkzaamheden seinhuis Hoofdstation: “Door aannemer afgeblazen”

Foto: Joris van Tweel

Het op de definitieve plek hijsen van het seinhuis en de passerelle (loopbrug, red.) op het Hoofdstation is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat laat spoorbeheerder ProRail zondag weten.

De werkzaamheden zouden aanvankelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag starten. Echter ging de kraan, die de klus moet klaren, in de voorbereiding kapot. “De afgelopen dagen is geprobeerd om de kraan te repareren”, laat een woordvoerder van ProRail weten. “Dat is uiteindelijk niet gelukt. Daarom is door de aannemer besloten om de bijzondere hijsklus voor nu af te blazen en door te schuiven naar een later moment.”

Nieuwe planning

Wanneer de klus nu plaats gaat vinden is onbekend. “Dit gaan we bekend maken wanneer de nieuwe planning rond is. Voor dit moment heeft de verandering van dit werk naar verwachting geen gevolgen voor de totale planning van het project Groningen Spoorzone.”

Opbouwen kraan duurt vijf dagen

Het monumentale seinhuis en de passerelle moesten ruim twee jaar geleden plaats maken voor alle werkzaamheden op het Hoofdstation. Op de oude plek werd een bouwkuip aangelegd om de ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling aan te kunnen leggen. Daarom werden ze tijdelijk verplaatst naar perron 3. In de afgelopen twee jaar zijn de monumentale gebouwen volledig gerestaureerd. Het seinhuis weegt 90,5 ton en de passerelle 120 ton. Om ze terug te plaatsen wilde aannemer Strukton een grote kraan inzetten. Deze kraan is zo groot dat het opbouwen ervan in totaal vijf dagen duurt.

Cruciaal onderdeel

De bedoeling was om in de nacht van vrijdag op zaterdag de passerelle terug te plaatsen en een nacht later het seinhuis. Bij het opbouwen van de kraan bleek een cruciaal onderdeel kapot te zijn. In Duitsland was dit onderdeel voorradig waarop dit naar Groningen is gebracht. Nu blijkt dus dat het repareren van de kraan langer gaat duren.