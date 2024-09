Drugs, geld en nepwapen in beslag genomen tijdens politieacties in Stad, drie mannen aangehouden

Foto via Politie

De politie heeft afgelopen donderdag verschillende doorzoekingen gedaan in Groningen. Drie mannen uit Groningen werden aangehouden en agenten vonden diverse soorten drugs, veel cash en een nepvuurwapen.

De acties vonden plaats in verband met verschillende onderzoeken naar drugs en de (online) handel in de verboden waar. Een 20-jarige man uit Groningen bleek verschillende soorten harddrugs bij zich te dragen. De politie doorzocht ook een woning in het onderzoek naar deze Stadjer en vond ook hier harddrugs, verpakt in zakjes voor verkoop. In deze woning vonden agenten ook een nepvuurwapen.

In het onderzoek naar een 24-jarige man uit Groningen vonden agenten een hoeveelheid drugs en een groot contant geldbedrag.

Agenten vermoedden daarnaast dat ook een derde man, een 26-jarige Stadjer, in harddrugs handelde. Maar deze man fleste zijn klanten, want in het onderzoek naar hem vonden agenten alleen verpulverde paracetamol.

Deze oudste van de drie verdachten ontliep de cel echter niet, want hij had nog een straf open staan. Hij zit, net als de twee jongere Stadjers, achter slot en grendel. De onderzoeken naar de drugshandel rond het drietal lopen nog. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.