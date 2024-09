Driehonderd lege deelfietsplekken van Go Sharing worden opgevuld door Bolt

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De ruimte voor de driehonderd deelfietsen die Go Sharing heeft weggehaald uit Groningen wordt opgevuld door concullega-aanbieder Bolt.

Bolt heeft ook driehonderd deelfietsen in de gemeente staan. Het deelde, samen met Go Sharing, sinds september 2022 een vergunning om de elektrische fietsen te mogen plaatsen in Stad. Maar Go Sharing besloot begin vorige maand haar deelfietsen en scooters weg te halen uit alle Nederlandse steden, behalve uit Amsterdam en Haarlem. In Stad had Go Sharing al drie jaar geen deelscooters meer, maar nog wel driehonderd deelfietsen. Die zijn inmiddels allemaal weggehaald.

De gemeente heeft nu besloten dat Bolt haar aantal deelfietsen in Groningen mag verdubbelen naar zeshonderd. Daar had het bedrijf om gevraagd na het wegvallen van Go Sharing begin vorige maand. Daarmee is Bolt nu de enige vergunninghouder voor het aanbieden van deelfietsen op straat in Groningen. Dat blijft zo tot september volgend jaar, wanneer de huidige vergunning afloopt.