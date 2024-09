Drie Groninger vrouwen naar WK kanopolo in China

Linda van As

Drie Groninger vrouwen vertegenwoordigen Nederland op het WK kanopolo in China dat tussen 15 en 20 oktober plaatsvindt.

Het gaat om Linda van As (27), Thura Breedt Bruijn (21) en Astrid van der Maas (28). De dames zijn allemaal lid van de Groninger Kanovereniging. Het team bestaat in totaal uit acht spelers.

Kanopolo lijkt een beetje op waterpolo, maar dan in een boot. Het wordt gespeeld met vijf deelnemers per team. Ze zitten in kleine boten en dragen een helm en zwemvest. Het doel hangt twee meter boven het water en het ‘veld’ is twintig bij dertig meter. Een wedstrijd duurt twee keer tien minuten.

Het kanopolo team vertrekt volgende week woensdag en op 17 oktober spelen zij hun eerste wedstrijd tegen Iran.