Donar start competitie met winst op LWD Basket

Donar is het nieuwe competitieseizoen begonnen met een overwinning. In Leeuwarden waren de Groninger basketballers zaterdagavond uiteindelijk te sterk voor LWD Basket: 64-73.

De Groningers, met Keevan Veinot, Filip Brankovic en Zach Harvey voor het eerst voor publiek in actie, begonnen slecht en kwamen achter met 26-10. Aan het eind van het eerste kwart was de ploeg 2 punten ingelopen: 26-12. In het tweede kwart toonde Donar dat de ploeg toch echt sterker was dan de Leeuwarders, en de thuisploeg kwam in dit kwart tot slechts 7 punten. Zelf scoorde Donar 19 punten, waardoor de ruststand 33-31 was.

Na rust kwam Donar voor te staan, al bleef het verschil klein. Aan het eind van het derde kwart was de stand 46-48. In het laatste kwart liepen de Groningers aanvankelijk wat meer uit, maar richting de slotfase kwam LWD Basket toch nog even op een voorsprong van 61-60. Maar na 62-62 liep Donar definitief verder uit, naar 62-71, en de eindstand werd dus 64-73.

Uitblinker bij Donar was Keevan Veinot, die eerder voor LWD Basket uitkwam. Hij was goed voor liefst 29 punten. Zach Harvey maakte 18 punten en Filip Brankovic 16 punten. Bij LWD Basket was Devin Whitfield topscorer met 25 punten.