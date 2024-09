Donar in eigen huis onderuit tegen Kortrijk Spurs

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Martiniplaza, ondanks een hoopgevend eerste kwart, een ruime nederlaag geleden tegen House of Talents Kortrijk Spurs. Het werd 70-99.

In tegenstelling tot de eerdere wedstrijden startten de Groningers goed, en ze kwamen nog op een 24-16 voorsprong. Aan het eind van het eerste kwart was de voorsprong nog 4 punten: 26-22. Al snel in het tweede kwart ging het echter mis, en na 35-36 kwam er tot aan de rust een 0-13 run, waardoor de ruststand 35-49 was. De Belgen waren sneller en agressiever dan de Groningers, en Donar was niet in staat om terug te komen in de wedstrijd. Na drie kwarten was het 51-74. In de laatste seconde verzuimde Kortrijk om de 100-puntengrens te doorbreken.

Topscorers bij Donar waren Keevan Veinot met 21 punten, Zach Harvey met 17 punten en James Karnik met 15 punten (en liefst 16 rebounds). Bij Kortrijk Spurs was Eric Reed Jr. topscorer met 22 punten.

Donar staat na 2 wedstrijden op de 14e plaats in de BNXT League en heeft 2 punten.