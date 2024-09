Donar haalt Tsjechische center naar Groningen als vervanger voor Dakota Quinn

James Karnik bij aankomst op Schiphol - Foto via Donar

James Karnik speelt de rest van het seizoen voor Donar. De 26-jarige Tsjech komt naar Groningen om de langdurig uitgeschakelde Dakota Quinn te vervangen.

Karnik komt uit voor Tsjechië op internationaal niveau, maar werd geboren en groeide op in Canada. De center speelde tot nu toe voor de Vancouver Bandits, dat uitkomt op het hoogste Canadese niveau, de Canadian Elite Basketball League. “Ik zie er naar uit om mijn medespelers en de coaches te leren kennen”, vertelt Karnik. “Mijn verwachtingen zijn hooggespannen. And I’m ready for nothing but succes!”

Omdat Karnik een Tsjechisch paspoort heeft, kan hij als speler uit de EU snel aansluiten bij Donar. Mogelijk maakt hij woensdag al zijn debuut in de uitwedstrijd tegen het Poolse Dziki Warszawa. “We zijn blij dat we zo snel een vervanger voor Dakota Quinn hebben kunnen contracteren”, vertelt Donar-manager Stefan Mladenovic. “We zien in James Karnik een echte center die ons gaat helpen om als team beter te worden.”