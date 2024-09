Hoe gelukkig ben je? Ben je een trotse Groninger? En hoe veilig voel je je in jouw gemeente?

Dit en vele andere onderwerpen gaat OOG in samenwerking met het Groningse onderzoeksbureau Onderzoekdoen.nl jaarlijks meten. We kijken ieder jaar naar de spreekwoordelijke temperatuur van onze gemeente. De uitslagen vormen: de OOG Thermometer.

De vragenlijst is tot en met 11 september in te vullen. De resultaten zullen worden gedeeld via onze website, social mediakanalen en de OOG App.