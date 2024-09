“Dit college moet echt aan de slag gaan met het ontwikkelen van terreinen voor bijzondere woonvormen”

Foto: ingezonden

De bewoners van het Betonbos hebben een tijdelijk nieuwe plek aan de Gideonweg. Maar volgens de fractie van D66 is dit nieuws geen aanleiding voor hosanna. Sterker nog, de partij vindt dat als het onderwerp vanaf het begin serieus was opgepakt, dat het zover niet had hoeven komen.

Vanwege de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Stadshavens moet het Betonbos gekapt worden. Dit bos is rond 1995 ontstaan op een braakliggend terrein waar tussen de betonfunderingen van enkele gesloopte bedrijven spontaan bomen gingen groeien. Uit een inventarisatie in 2019 bleek het te gaan om zo’n 350 bomen waarvan een groot aantal gebreken vertoond zoals stambreuk en bastscheuren. Door de jaren heen zijn er enkele woonwagens neergezet en bouwsels gerealiseerd waar in gewoond wordt. Het gaat om zo’n vijftien tot twintig bewoners die door het verdwijnen van het bos op straat zouden komen te staan. Voor hen is er nu een tijdelijke plek gevonden aan de Gideonweg.

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Het probleem is dat je geen terreinen ontwikkeld hebt voor deze woonvorm”

Jim Lo-A-Njoe van D66: “Wij zijn heel blij met de tijdelijke oplossing die nu gerealiseerd is. Als oppositie hebben we hier hard aan getrokken en ook de coalitie heeft achter de schermen veel werk verzet. Maar waar mijn fractie mee zit is de Woonvisie van dit college. Daarin staat geschreven dat er in de gemeente terreinen ontwikkeld moeten gaan worden voor bijzondere woonvormen. In de tekst worden de bewoners van het Betonbos met naam en toenaam genoemd. Het probleem is dat die terreinen niet ontwikkeld zijn. Doordat je dat niet hebt gedaan kun je de bewoners nu niet doorschuiven en sta je letterlijk met lege handen.”

Bewoners Betonbos: “Neerslaand fijnstof en zware geluidsoverlast”

De bewoners van het Betonbos laten weten dat de locatie aan de Gideonweg eigenlijk ongeschikt is om op te wonen: “Op deze locatie hebben we te maken met overhangende hoogspanningskabels, neerslaand fijnstof van onder meer puinbrekers en zware geluidsoverlast. Uiteraard vraagt onze manier van wonen niet om dezelfde inrichting of normering als een woonwijk, en zijn we in die zin zeer flexibel. Toch vinden we het belangrijk dat onze gezondheid, ons welzijn en ons functioneren in de basis niet ernstig worden aangetast of bedreigd.” Vlak naast het terrein waar het Betonbos zich nu zal vestigen, werden eerder alternatieve woongroepen gestald waarbij er toen ernstige zorgen speelden.

Jim Lo-A-Njoe: “Wij zien dit als een tijdelijke locatie”

De locatie aan de Gideonweg noemt Lo-A-Njoe nadrukkelijk een tijdelijke oplossing: “Vanwege de bedrijvigheid in de omgeving is het geen gezonde locatie om permanent te wonen. Wij zien deze plek als tijdelijke locatie, waar de bewoners op adem kunnen komen, op hun reis naar een definitieve plek. Daarbij kun je bijvoorbeeld kijken naar de Suikerzijde dat de komende jaren ontwikkeld wordt. Dit college geeft hoog op van bijzondere woonvormen. Ze vinden het heel belangrijk. Dan wordt het tijd dat je nu ook eens gaat leveren.” Lo-A-Njoe houdt het onderwerp op de agenda en wil het college bevragen wanneer onderwerpen als de woonvisie besproken worden.

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “We gaan duizenden woningen bouwen, maar het lukt niet om deze mensen een plek te geven”

Leendert van der Laan is fractievoorzitter van Partij voor het Noorden: “Deze nieuwe plek is niet de meest ideale plek. Maar het is wel een plek. Om één minuut voor twaalf is deze locatie gevonden. In die zin is dat mooi, waarbij er uiteindelijk ook door meerdere partijen hard voor is gevochten. Maar ik blijf het frappant vinden. Als gemeente gaan we de komende jaren duizenden woningen bouwen, maar op één of andere manier lukt het niet om twintig mensen, die een positieve grondhouding hebben, te plaatsen. Eigenlijk is het ongeloofwaardig. Ook omdat juist deze bewoners, zoals meneer Lo-A-Njoe al aangaf, met naam en toenaam worden genoemd in de Woonvisie.”

“Betonbosbewoners zijn altijd heel netjes en sympathiek gebleven”

Volgens Van der Laan is er door de gemeente te laat geacteerd: “Twee jaar geleden hebben de bewoners van het Betonbos een handtekening gezet dat ze zouden vertrekken op voorwaarde dat de gemeente zich maximaal in zou spannen om een nieuwe plek voor hen te vinden. Daar is te lang niks mee gedaan. De afgelopen periode heb ik de stress bij de bewoners in de ogen gezien. Toch zijn ze altijd heel netjes en sympathiek gebleven. Ze hebben ook vertrouwen gehouden in de politiek en de gemeente. Ook omwonenden van het Betonbos spraken met waardering over hun buren. Het jaarlijkse feest, waarbij het Betonbos werd opengesteld, werd erg gewaardeerd. Dus mooi dat deze oplossing er nu ligt, maar de gemeente zal wel heel snel aan het werk moeten om praktijk te maken van de woonvisie.”