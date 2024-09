Districtsbeker: GRC Groningen te sterk voor vernieuwd GVAV, grote zege Velocitas

Foto Andor Heij. GRC Groningen - GVAV Rapiditas

Het eerste weekeinde in het toernooi van de noordelijke districtsbeker bij de eerste en tweedeklassers heeft weinig verrassingen opgeleverd.

Zondag won tweedeklasser GRC Groningen thuis met 2-0 van competitiegenoot GVAV Rapiditas. Het overgrote deel van de selectie van GVAV vertrok na afgelopen seizoen en dat moest opgevangen worden met de jeugd. GVAV bood aardig partij tegen GRC, maar verloor door twee doelpunten van Jasper Kingma, waarvan de eerste uit een strafschop.

In deze poule van drie speelt GVAV zondag thuis tegen eersteklasser Be Quick 1887. De eerste twee gaan door naar de knock-outfase.

Tweedeklasser Forward verloor in Norg met 3-1 van GOMOS, dat ook in de tweede klasse acteert. Eersteklasser Velocitas won in dezelfde poule zaterdag al in Assen met 6-2 van tweedeklasser Achilles 1894.

Velocitas speelt donderdag thuis tegen GOMOS en Forward ontvangt zaterdag Achilles 1894 in de tweede ronde van de poulefase.

Zaterdag kwam eersteklasser PKC’83 niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen tweedeklasser FC Surhuisterveen. In dezelfde poule verloor Helpman met 3-1 van Marum.

Dinsdag speelt Helpman thuis tegen FC Surhuisterveen. Zaterdag staat PKC’83 – Marum op het programma.

Tweedeklasser Gorecht won thuis met 3-1 van Bedum. In deze poule van drie speelt eersteklasser Oranje Nassau zaterdag uit tegen Bedum. Als ON weet te winnen is de laatste wedstrijd tegen Gorecht een veredelde oefenwedstrijd, want dan zijn beide teams al door.