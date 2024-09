Districtsbeker: Diverse Groninger clubs dicht bij volgende ronde

Foto Andor Heij. Voetbal.

Diverse Groninger clubs uit de derde klasse en lager staan na twee wedstrijden op het punt om door te gaan naar de knock-outfase in de noordelijke districtsbeker. Er staan volgende week zaterdag ook een paar Groninger ‘finales’ op de rol.

In de poulefase met clubs uit de derde klasse en lager gaat slechts één vereniging naar de volgende ronde.

Derde klassers

Derdeklasser The Knickerbockers is er dichtbij na de tweede zege. Competitiegenoot Groen Geel werd met 1-0 verslagen. TKB heeft volgende week aan een punt voldoende tegen Corenos.

Be Quick 1887 (zat) boekte ook een tweede overwinning: 6-0 tegen KRC. Ook Be Quick heeft in de derde laatste wedstrijd aan een punt voldoende uit tegen Noorpool UFC.

Lycurgus won vrijdag al met 1-0 bij SIOS. Zaterdag won VV Groningen met 5-2 van ZNC. Lycurgus en VVG zitten bij elkaar in de poule en hebben beide zes punten. Ze maken volgende week bij VVG uit wie van de twee door gaat. Lycurgus heeft vanwege het betere doelsaldo aan een punt genoeg.

Vierde klassers

Ook de vierdeklassers Omlandia en Haren spelen volgende week een finale. Omlandia won zaterdag in en tegen Glimmen met 6-3. Haren won bij VAKO met 2-1. Omlandia heeft aan een punt genoeg omdat het na twee wedstrijden zes punten heeft. Haren heeft er vier.

Vijfde klassers

Vijfdeklasser Blauw Geel ’15 staat op de drempel van de knock-outfase. Blauw Geel won met 4-0 bij Oosterparkers. Een punt tegen Eenrum volgende week is voldoende.

Gruno won ook de tweede wedstrijd: 5-0 tegen VVS. Een punt thuis zaterdag tegen De Fivel is genoeg voor de knock-outfase.